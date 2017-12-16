Кривавий конфлікт: у центрі Києва працівники піцерії побили відвідувачів

Уночі проти 16 грудня в центрі Києва біля однієї із піцерій, яка розташовується за адресою вулиця Хрещатик, 12 стався кривавий конфлікт - працівники закладу з кулаками накинулися на своїх клієнтів.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", цьому передувала сварка з директором піцерії з боку молодої пари та ще однієї дівчини.

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Зазначається, що у підсумку керівник почала на них кричати та обзивати, а опісля офіціанти викинули молодих людей із закладу.



У конфлікті постраждали молоде подружжя та ще одна дівчина

"На цьому співробітники закладу громадського харчування не зупинилися, а продовжили бити двох дівчат і хлопця прямо на вулиці Хрещатик. Свідками бійки стали таксисти, які чергували неподалік. Вони зняли на відео процес побиття та викликали поліцію. Після дзвінка правоохоронцям, співробітники закладу закрилися в ресторані", – підкреслюють журналісти.

Увага! Відео містить сцени насильства!

У центрі Києві працівники піцерії накинулися на відвідувачів

За словами потерпілого хлопця, він захищав свою дружину від керівника піцерії та її співробітників.



Чоловік переконує, що захищав дружину від працівників піцерії

Як зауважив чоловік, винуватцями конфлікту є адміністрація, яка з незрозумілої причини напала на них усередині закладу. Водночас він додав, що за рахунком вони розплатилися.

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У результаті інциденту подружжя зазнало побоїв на обличчі. Крім того, молодий чоловік скаржився на біль в області грудної клітини, а його дружина – на нирки.



У результаті конфлікту подружжя отримало побої на обличчі

На місце події працювали медики та патрульні поліції.

Зауважимо, що працівники піцерії так і не вийшли для дачі пояснень.