Побудований до ЧС-2018 у Росії стадіоні відключили від енергопостачання через борги

У російський стадіонів, побудованих до Чемпіонату світу з футболу 2018, продовжуються проблеми. Цього разу у "Самара-Арена". Енергопостачання стадіону тимчасово призупинено в зв'язку з накопиченими боргами за електрику.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на свої джерела.

Читайте також: В яку суму обійдеться Росії утримувати стадіони після Чемпіонату світу: неочікувані дані

При цьому ні ПАТ "Самараенерго", яка займається постачанням електроенергії на стадіон, ні ФДУП "Спорт-Інжиніринг", яке є власником стадіону, не стали коментувати ситуацію.

Варто додати, що стадіон на майже 45 тисяч місць був зданий в експлуатацію в квітні 2018 року – за два місяці до початку Чемпіонату світу, на якому він прийняв шість матчів – чотири на груповій стадії та ще дві – на стадії плей-оф.

До слова, на цьому стадіоні грає команда "Крилья Совєтов", яка вже 1 вересня повинна тут зіграти матч чемпіонату Росії.

Нагадаємо, раніше стадіон у Волгограді, побудований спеціально для Чемпіонату світу з футболу, не дочекавшись кілька годин до закінчення Мундіалю, звалився і почав "змиватися у Волгу".