Почалася м'ясорубка, людей викидало хвилею, – очевидець моторошної події у Грузії

В результаті аварії підйомника на гірськолижному курорті Гудаурі, що у Грузії, постраждали дві харків'янки, які прибули туди разом з туристичною з групою з України. Ще один учасник цієї групи Денис Бойков розповів деталі страшного інциденту.

За його словами, цей підйомник часто є закритим, оскільки ця гора – лавинонебезпечна, однак 16 березня його відкрили та перед цим уранці протестували, пише сайт міста Харків 057.ua.

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"Я з товаришами піднявся, а ця дівчинка, яка зараз перебуває у важкому стані в реанімації, сіла переді мною, ми спустилися разом. Як кажуть самі співробітники, що у них вимкнулося світло, і вони не могли нічого зробити, і всі ці крісла почали летіти зі скаженою швидкістю вниз, тому що там є скажений нахил", – переконує він.

Водночас чоловік додає, що вночі йшов сніг, а гору ніхто не почистив, тому коли туристи сідали на підйомник, то чіплялися за сніг.

І коли два-три крісла пролетіли з дуже високою швидкістю, вони почали чіплятися за сніг. В результаті один застряг. І через цього застряглого почалася реальна м'ясорубка. Люди летіли, їх просто викидали хвилею звідти. Хтось сам стрибав, а той кому не пощастило або хто не зрозумів що відбувається, ті опинялися під цими залізними завалами,

– зауважив Денис.

Як підкреслює харків’янин, туристка з Харкова Інна не встигла вистрибнути: її евакуювали рятувальники, однак працювали вони вкрай непрофесійно.

"Ні вертольотів, ні нормального сервісу. Вони не знали що їм робити. Вони прибули на місце через хвилин 10. А грузинські ЗМІ говорять, що почалася серйозна операція. Її вивозили не на вертольотах, а на ношах цих. Поспускали в Гудаурі, в поліклініку – там лікарі надали першу допомогу, а тільки потім транспортували в Тбілісі", – зазначив очевидець.