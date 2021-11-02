За даними активістів, які були спостерігачами, підробили протоколи 9 дільниць. Усі вони розташовані в Новобаварському районі.

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Провадження ще не відкривали

Зранку 2 листопада в поліції Харківщини заявили, що вже зареєстрували цю подію. Її розслідують за статтею про підробку виборчої документації. Можливе покарання за нею – від 3 до 7 років ув'язнення

Проте наразі не повідомляли чи відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці пообіцяли згодом сповістити про це журналістів.

Про яку фальсифікацію мовиться

Ввечері 1 листопада Харківська ТВК повідомила, що отримала результати голосування зі всіх дільниць міста. Відповідно до них впевнену перемогу здобув Ігор Терехов – 50,66% голосів.

Натомість активісти ОПОРИ повідомили про те, що відрізнялася оголошена кількість голосів і дані в протоколах спостерігачів. Їх нібито змінили на користь Ігоря Терехова.