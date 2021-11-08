Почали розслідувати важке травмування 7-річної дівчинки з будинку сімейного типу на Харківщині

Правоохоронці почали розслідувати серйозне травмування 7-рчної дівчинки в дитячому будинку сімейного типу на Харківщині. Наразі в поліції вважають, що було кілька порушень.

Про відкриття кримінального провадження повідомили 8 листопада. А госпіталізували дівчинку з тілесними ушкодженнями за 5 днів до цього.

Ця подія Побили за пошкоджену книгу: з будинку сімейного типу на Харківщині госпіталізували 8 дітей

Уже провели допити

Коли правоохоронці приїхали до цього дитбудинку, то підтвердилася інформація, що там проживають 8 дітей. Ними опікуються 49-річний чоловік із дружиною. Згодом опитали лікарів, вчителя та працівників соціальних служб.

Через травмування 7-річної дівчинки правоохоронці відкрили провадження за 2 статтями Кримінального Кодексу, що передбачають різне покарання:

умисне тяжке тілесне ушкодження – від 5 до 8 років ув’язнення;

службова недбалість – від 2 до 5 років ув’язнення та штраф від 4 250 до 12 750 гривень.

Коротко про цей інцидент

5 листопада повідомили, що госпіталізували виховку Будинку сімейного типу, який розташований у селищі Слатине під Дергачами. 7-річна дівчинка мала важкий перелом і повідомили, що її міг побити батько-вихователь.

Зокрема, таку версію оприлюднила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її інформацією, батько "покарав" дівчинку за пошкоджену книгу. Згодом усіх дітей із цього будинку тимчасово забрали в лікарню.