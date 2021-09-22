Почали видавати "Карти харків'янина": першими отримають медики

У Харкові почали видавати "Карти харків'янина". Першими їх отримали працівники однієї з лікарень міста, а згодом вже їх отримуватимуть всі охочі.

Перші карти вручили 22 вересня. Загалом на їх отримання записалися 300 тисяч жителів міста.

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Сприймати, як подяку

Щоб вручити карти, до медустанови приїхав керівник Молодіжної ради при Харківському міському голові Дмитро Давідьянц. Він сказав, що вибір перших власників карт був не випадковим.

Мовляв, це потрібно сприймати як знак подяки та поваги за нелегку працю. Скільки саме працівників у цій медустанові – невідомо.

Що було відомо раніше

Про те, що в Харкові готуються запустити проєкт "Карта харків'янина" повідомили ще 20 травня. Тоді казали, що карти дозволять не лише розплачуватися за проїзд у громадському транспорті, а й отримувати різні пільги.

Зокрема, казали про знижки на деякі послуги медустанов, однак не говорили конкретно. Також казали, що хочуть створити комунальні заправки для жителів міста.