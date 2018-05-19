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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Почали стріляти, ну то я їм "насипав" – миттю заспокоїлись: боєць про ніч на Світлодарській дузі

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Світлодарська дуга – один з найактивніших напрямків українського фронту. Міста та селища цієї зони щодня фігурують у зведеннях Штабу Об'єднаних Сил. Боєць батальйону "Донбас-Україна" розповів про події останніх днів.

Ворог обстрілював позиції постійно, іноді намагаючись до них підійти. Тож довелося його заспокоювати.

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"Вони по нам почали стріляти, ну то я їм "насипав". Вони одразу заспокоїлись, але потім по нам почали снайпери працювати. Біля бійниці поцілили", – розповів військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ на позивний "Браво".

Після переконливих пострілів ЗСУ, ворог притих. Проте, проросійські бойовики не сплять.

Під час зйомок репортажу у небі зафіксували роботу двох ворожих беспілотників. Крім того, з позицій було видно, як стріляли по наших укріпленнях у кількох кілометрах. Там же із зенітних установок відганяли беспілотники бойовиків.

На ранок на сусідніх позиціях – у землі свіжі вирви, а на позиціях стомлені бійці. Тут остання доба була дуже неспокійною. Перед обстрілом підходила ДРГ. Коли ворожа ДРГ втекла, бити почали здалеку.

Світлодарська дуга
Вночі до наших позицій на Світлодарській дузі намагалась підібратись ворожа ДРГ

Вже місяць, як на українському сході обстрілів більшає. Російські окупаційні війська використовують усе: від куль до систем залпового вогню, – стріляють і по армійських бліндажах, і по мирних школах. Проте українське військо не лише стоїть, а й нищить ворогів і навіть потроху просувається вперед. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Світлодарська дуга Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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