У Харкові працівники швидкої заявили про утиски з боку керівництва. Ще 18 травня бригада однієї з підстанцій Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф вийшли на акцію протесту, де заявили про жахливі умови праці та вибіркові доплати за роботу з пацієнтами, хворими на коронавірус. Вони залишилися безробітними.

Чому медиків звільняють із роботи і призначають їм комісії за участь у мітингу – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Звільнення працівників

Лікарів звільнюють начебто через прогули. Але вони запевняють, що ніякого прогулу не було, а звільнення – це помста за активну позицію.

Було перенесення зміни, затверджене з адміністрацією. У результаті адміністрація від цього перенесення відмовилася. Мене викликали на комісію зі словами: "Не варто ставити підписи під паперами, які тебе не стосуються",

– заявила звільнена лікарка підстанції швидкої допомоги Юлія Четвертюкова.

Жінка збирається оскаржувати своє звільнення в суді. Юристи ж теж стверджують, що факти для звільнення – вигадані. За допомогою до правників наразі звернулися ще троє працівників лікарні.

Комісії

Ще трьох лікарів та кількох водіїв швидкої тягають по комісіях і перевірках. Працівники швидкої припускають, що все через пікет 18 травня. Тоді вони вимагали виплатити обіцяні урядом надбавки за роботу з пацієнтами, хворими на коронавірус, та забезпечити їх бригади ліками та засобами захисту.

Десятки обурених медиків підписали також скаргу до керівництва області. Саме це і стало приводом для переслідування.

Почалися репресії співробітників, тобто неіснуючі комісії з етики. Звільнення співробітників. Також звільнення. Принаймні звільнення водіїв, пов'язане з тим, що вони начебто неадекватні, у стані алкогольного сп'яніння тощо. Тобто почалися погрози,

– ствердила лікарка Марина Сидоренко.

Що кажуть керівники "швидкої"

Керівник Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф виправдовується, мовляв, про жодні переслідування мови бути не може.

"Ми працюємо за законом, я особисто нікого не звільняв. Якщо її хтось звільнив, нехай скаже, хто конкретно, що їй сказали, за що подає в суд? Я думаю, суд її відновить, якщо були порушені її права", – заявив директор центру Віктор Забашта.

Детальніше про протест працівників "швидкої" – можна прочитати за посиланням.