Почастішали випадки, коли стріляють по патрульних машинах або військових частинах, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про чергові цинічні дії окупантів. Вони на швидкості обстрілюють патрульні авто та військові частини по Україні.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 26 лютого. У зв'язку з цим, він закликав українців бути пильними.

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Звернення МВС

За словами Вадима Денисенка, правоохоронці фіксують все більше випадків цинічної діяльності окупантів. Мовиться про випадки, коли на швидкості з машин стріляють по патрульних поліцейських авто або по військових частинах.

Звертаюся до всіх громадян України. Якщо у вас є підозра щодо певних моментів або людей, дзвоніть 102,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що лінія 102 зараз перевантажена. Дзвінків отримують в 10 разів більше ніж зазвичай. Однак правоохоронці роблять усе залежне, щоб виїжджати на виклики та допомагати, де це потрібно.

"Хотів би щоб ми були самодисципліновані й згуртовані", – закликав українців радник міністра.

Заява пресцентру МВС станом на 26 лютого: дивіться відео