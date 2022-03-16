За її словами, щодня окупанти вбивають щонайменше 5 дітей. Вранці 16 березня офіційна цифра перетнула відмітку – 100.

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Важливо зазначити, що ці дані не остаточні, адже в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях в прокурорів та правоохоронців немає можливості оглянути місця обстрілів.

Крім того, російський агресор розбомбив понад 400 закладів освіти, 59 – стерті з лиця землі.

Звернулася з цього приводу до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей,

– повідомила Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка пояснила, що важливо, аби спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.

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