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      Початок будівництва метро на Виноградар: коли відкриють станції

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      На майданчику поблизу метро "Сирець" 19 березня розпочалося будівництво метро до житлового масиву "Виноградар". Там вже звели величезну шахту глибиною 45 метрів, через яку опускатимуть та підійматимуть обладнання та землю.

      Будівництво здійснюватиметься по зеленій гілці метрополітену і згодом з'являться дві станції метро – "Мостиська" та "Проспект Правди", які мають з’єднати житловий масив "Виноградар" з станцією "Сирець".

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      Зазначимо, що розпочати будівництво планували ще у 2017, але тоді були проблеми з проведенням тендерних процедур. Врешті, переможцем тендеру стало підприємство "Київметробуд".

      Коли українцям чекати на появу нових станцій

      Як розповів мер Києва Віталій Кличко, фахівці запевнили, що в грудні 2021 року жителі міста зможемо скористуватися двома станціями метро на Виноградарі.

      Котлован, через який передаватимуть обладнання
      Котлован, через який передаватимуть обладнання

      Зазначається, що на це будівництво вперше використають новітні технології, зокрема наразі споруджують тунель над тунелем. До цього такого ніколи не робили, але це має спростити і здешевити будівельні роботи, адже не доведеться будувати широкий котлован. Проте є і проблемні моменти будівництва метро на Виноградар – поруч розташовані озера.

      Проінспектувати, як відбуватиметься будівництво, сьогодні особисто приїхав президент Петро Порошенко. 

      Віталій Кличко та Петро Порошенко

       Віталій Кличко та Петро Порошенко

      У скільки обійшлося будівництво метро на Виноградар

      Вартість будівельних робіт, зокрема будівництво станції метро "Мостиська" та "Проспект Правди" оцінюють у шість мільярдів гривень. До того ж, цього року з бюджету вже передбачили 760 мільйонів гривень. Зазначимо, що планується будування 4 станцій метро.

      Як виглядатиме метро на Виноградар: відеокоментар директора інституту "Київметропроект" Віктора Янікіна

      Наголошується, що щодня через станції метрополітену проходитиме понад 150 тисяч людей. З появою нових станцій, метрополітеном зможуть користуватися все більше киян та гостей міста. Як зазначалося, за всю свою історію Київський метрополітен припиняв свою роботу лише одного разу – у 2014 році, це було пов'язано з подіями на Майдані. Тоді до метрополітену почали надходити повідомлення про замінування.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва Будівництво Метро Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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