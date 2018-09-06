Початок матчу збірних Чехії та України в Лізі націй відклали: деталі

Початок матчу між збірними Чехії та України у Лізі націй довелося відкласти. Причиною стало те, що на стадіоні імені Мирослава Валенти пропало освітлення.

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Інцидент трапився ще за годину до початку матчу. Службам вдалося згодом відновити електропостачання, але сам початок матчу довелося перенести з 21:45 на 22:00.

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