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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Початок матчу збірних Чехії та України в Лізі націй відклали: деталі

238 Читать новость на русском
Стадіон імені Мирослава Валенти
Стадіон імені Мирослава Валенти / ФФУ

Початок матчу між збірними Чехії та України у Лізі націй довелося відкласти. Причиною стало те, що на стадіоні імені Мирослава Валенти пропало освітлення.

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Інцидент трапився ще за годину до початку матчу. Службам вдалося згодом відновити електропостачання, але сам початок матчу довелося перенести з 21:45 на 22:00.

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Теги: Футбол Збірна України з футболу Ліга націй Спорт Чехія
Джерело: 24 Канал
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