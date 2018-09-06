Початок матчу збірних Чехії та України в Лізі націй відклали: деталі
Початок матчу між збірними Чехії та України у Лізі націй довелося відкласти. Причиною стало те, що на стадіоні імені Мирослава Валенти пропало освітлення.
Читайте також: Чехія – Україна: де дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй
Інцидент трапився ще за годину до початку матчу. Службам вдалося згодом відновити електропостачання, але сам початок матчу довелося перенести з 21:45 на 22:00.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Остання битва у Києві. Україна - Англія. Анонс10 вересня 2013 , 10:20
Кияни у Львові. 25 тур УПЛ. Анонс матчів суботи12 квітня 2014 , 10:58