Тихоокеанське свято у самому серці Карпат. Початок оксамитового сезону у "Буковелі" відзначили гавайською вечіркою.

Долучились до неї майже півтисячі учасників зі всієї України і навіть з-за кордону. Традиційні гавайські квіткові намиста, танець-змагання лімбо, різноманітні конкурси і розваги. Та родзинкою вечірки став спуск у купальниках та екстравагантних костюмах.

"В дитинство поринаєш. Після 40-ка ось так подрайвувати – це саме те. Тут неймовірні враження, тут яскраві емоції, це будеш згадувати до наступного сезону", – поділилась учасниця гавайської вечірки Інна.

"Взагалі круто, це якийсь адреналін. Тому що на вулиці здається холодно, але ми роздягнені", – сказала учасниця гавайської вечірки Луіза.

Дехто з учасників до вечірки готувався особливо ретельно.

"Робила свій костюм сама, вчора до 2 ночі не спала. Квіточки робила, спідницю робила. Все сама. І хочеться всім показати, і потішити всіх, підняти настрій собі", – розповіла учасниця гавайської вечірки Вікторія.

У "Буковелі" зараз пора, коли ще можна і кататися, і, водночас, засмагати на сонці. До того ж ціни – приємно дивують.

"Оксамитовий сезон у "Буковелі" – це шалений цінопад. Ціни падають на все: на скіпаси, на проживання, на харчування. І от саме гавайською вечіркою ми вирішили відзначити початок оксамитового сезону, оскільки є прекрасне сонце, є неймовірно багато снігу, працюють всі траси, всі витяги, тому сезон триває", – зазначила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

Оксамитовий сезон у "Буковелі" точно триватиме до 15 квітня. А далі все залежатиме від погоди.