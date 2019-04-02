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      Початок оксамитового сезону у "Буковелі" відзначили гавайською вечіркою

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      Тихоокеанське свято у самому серці Карпат. Початок оксамитового сезону у "Буковелі" відзначили гавайською вечіркою.

      Долучились до неї майже півтисячі учасників зі всієї України і навіть з-за кордону. Традиційні гавайські квіткові намиста, танець-змагання лімбо, різноманітні конкурси і розваги. Та родзинкою вечірки став спуск у купальниках та екстравагантних костюмах.

      "В дитинство поринаєш. Після 40-ка ось так подрайвувати – це саме те. Тут неймовірні враження, тут яскраві емоції, це будеш згадувати до наступного сезону", – поділилась учасниця гавайської вечірки Інна.

      "Взагалі круто, це якийсь адреналін. Тому що на вулиці здається холодно, але ми роздягнені", – сказала учасниця гавайської вечірки Луіза.

      Дехто з учасників до вечірки готувався особливо ретельно.

      "Робила свій костюм сама, вчора до 2 ночі не спала. Квіточки робила, спідницю робила. Все сама. І хочеться всім показати, і потішити всіх, підняти настрій собі", – розповіла учасниця гавайської вечірки Вікторія.

      У "Буковелі" зараз пора, коли ще можна і кататися, і, водночас, засмагати на сонці. До того ж ціни – приємно дивують.

      "Оксамитовий сезон у "Буковелі" – це шалений цінопад. Ціни падають на все: на скіпаси, на проживання, на харчування. І от саме гавайською вечіркою ми вирішили відзначити початок оксамитового сезону, оскільки є прекрасне сонце, є неймовірно багато снігу, працюють всі траси, всі витяги, тому сезон триває", – зазначила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      Оксамитовий сезон у "Буковелі" точно триватиме до 15 квітня. А далі все залежатиме від погоди.

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      Теги: Новини України
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