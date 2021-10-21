Це сталося одразу на кількох вулицях. На одній із них велике дерево повалилося на кілька автомобілів.

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Люди також постраждали

Телеграм "Одесса как она есть" писав, що внаслідок такого ж інциденту на Французькому бульварі постраждав чоловік. Його після травмування забрала швидка допомога.

На вулиці Косовській повалене дерево перекрило колію 10 маршруту трамваю. А ось придавило автомобілі на вулиці Одарія.

На фото та відео з цього місця помітно, що це сталося на автостоянці. Дерево впало на кілька легковиків. Довкола них зібралося багато людей, які оглядали наслідки негоди. У ДСНС згодом повідомили, що їх співробітники поїхали туди й почали розпилювати дерево бензопилами.

Місце падіння дерева на вулиці Одарія: дивіться відео телеграму "Одесса как она есть"

Також згодом повідомили, що почало зривати букви з аптеки на вулиці Михайлівська. У цей момент там зняли відео, де видно падіння 2 букв. Це ж сталося на автовокзалі "Привоз".

Букви, які обвалились із будівель: дивіться відео телеграму "Одесса как она есть"

Про все попередили

Незадовго до початку негоди Одеська міськрада попередила про значне посилення вітру. За прогнозами синоптиків у міті в цей день мали бути пориви 15 – 20 метрів на секунду, а також мінлива хмарність.

У зв'язку з посиленням вітру одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, обережно пересуватися вулицями, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електромереж,

– повідомили в міськраді.

Наслідки негоди на вулиці Одарія в Одесі / Фото "Думская"

Схожа подія нещодавно

Також у місті оголошували штормове попередження 13 жовтня. Тоді в місті випав сильний дощ і також падали дерева.

Очевидці оприлюднювали фото та відео наслідків негоди в місті. У той день постраждалих не було.