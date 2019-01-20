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      "Почався інший етап у житті": активіста Михайлика виписали із німецької клініки

      280 Читать новость на русском
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото з вільних джерел

      Одеського активіста Олега Михайлика, на якого 22 вересня 2018 року було здійснено замах, виписали із німецької клініки. Він на деякий час затримається у Німеччині.

      Про це сам Михайлик написав на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: "Куля була дуже глибоко": активіст Михайлик розповів про перенесену у Німеччині операцію

      Нарешті мене виписали з німецької клініки у Мюнхені після вилучення кулі найманого вбивці разом з частиною моєї легені. Гадаю, що для мене сьогодні почався інший етап у житті – відновлення,
      – зазначив активіст.

      Він додав, що хотів би якомога швидше повернутися в Україну, проте на деякий час затримається у Німеччині.

      "Наразі, мені ще доведеться затриматися у Німеччині. Як мінімум до тих пір, доки лікарі не знімуть операційні шви. На цьому тижні, якщо дозволить стан здоров'я, планую провести ряд зустрічей у Німеччині. Зустрічі дуже важливі для мене, для нас з вами. Хочу довести для розуміння західними партнерами та журналістами того, що дійсно зараз відбувається в Одесі і в Україні", – наголосив Михайлик.

      Нагадаємо, одеському активісту Олегу Михайлику 11 січня провели операцію з вилучення кулі із легені. Відповідне оперативне втручання здійснили у Німеччині. До цього Михайлик повідомляв, що операцію по вилученню кулі з його легені в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів. Операція мала відбутися ще 9 січня, проте Генпрокуратура та Нацполіція до цього часу не надіслала німецьким правоохоронцям відповідних документів.

      Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

      Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.

      Теги: Новини політики Новини України Замах на активіста Михайлика Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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