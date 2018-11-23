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      Почаївська лавра більше не належить УПЦ МП: рішення Мін'юсту

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      Передачу Почаївської лаври УПЦ МП скасували
      Передачу Почаївської лаври УПЦ МП скасували / Фото з відкритих джерел

      Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Передача комплексу Українській православній церкві Московського патріархату відбулася із порушенням законодавства.

      Про це повідомляє прес-служба відомства.

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      Так, комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У ній йшлося про скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.

      "Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні", – сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

      Вона зазначила, члени комісії дійшли висновку, що державна реєстрація права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу – 24 канал) відбулася з порушеннями вимог чинного законодавства.

      Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
      — зазначила Сукманова.

      До слова, раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Росія не має в Україні жодної церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

      Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

      Відтак Прокуратура Тернопільської області заявила про контроль розслідування щодо передачі права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.

      Чим відома Почаївська лавра?Це православний чоловічий монастир УПЦ МП у Почаєві на Тернопільщині. Вона є друго після Києво-Печерської лаври найбільшою православною святинею України.

      17 липня 2003 року уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження передати Почаївську лавру у безкоштовне користування представникам УПЦ МП на 49 років.

      Журналісти з'ясували, що під прикриттям Почаївської лаври у 2015-му році проросійські сепаратисти друкували антиукраїнську літературу.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Тернопіль Міністерство юстиції УПЦ МП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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