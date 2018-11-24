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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Почаївська лавра заявила про загрозу своїм ченцям через рішення Мін’юсту

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      Почаївська лавра реагувала на скасування незаконної реєстрації прав УПЦ МП на користування лаврою
      Почаївська лавра реагувала на скасування незаконної реєстрації прав УПЦ МП на користування лаврою / Фото з вільних мереж

      Почаївська лавра розцінила рішення Міністерства юстиції України про скасування незаконної реєстрації прав УПЦ Московського патріархату на користування майновим комплексом як загрозу ченцям на заході України.

      Про це мовиться в заяві на сайті лаври.

      24 канал повідомляв, що Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

      Читайте також: В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту

      У лаврі відзначили, що скасування реєстрації права на користування Успенським і Троїцьким соборами, монастирськими келіями, дзвіницею, Архієрейським будинком і Святими вратами загрожує позбавленням 200 ченців і 50 послушників місць проживання.

      Змушені констатувати, що нині діюча українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок – знищення чернецтва на території Західної України,
      – емоційно заявили в лаврі.

      Зазначимо, що в Мін’юсті не заявляли про жодні плани щодо виселення ченців із приміщень Почаївської лаври.

      Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

      Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.

      Теги: Новини України Почаївська лавра Релігія УПЦ МП Міністерство юстиції Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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