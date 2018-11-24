Почаївська лавра заявила про загрозу своїм ченцям через рішення Мін’юсту

Почаївська лавра розцінила рішення Міністерства юстиції України про скасування незаконної реєстрації прав УПЦ Московського патріархату на користування майновим комплексом як загрозу ченцям на заході України.

Про це мовиться в заяві на сайті лаври.

24 канал повідомляв, що Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

Читайте також: В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту

У лаврі відзначили, що скасування реєстрації права на користування Успенським і Троїцьким соборами, монастирськими келіями, дзвіницею, Архієрейським будинком і Святими вратами загрожує позбавленням 200 ченців і 50 послушників місць проживання.

Змушені констатувати, що нині діюча українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок – знищення чернецтва на території Західної України,

– емоційно заявили в лаврі.

Зазначимо, що в Мін’юсті не заявляли про жодні плани щодо виселення ченців із приміщень Почаївської лаври.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.