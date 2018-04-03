11:47
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Програми Грані правди
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Почему власть уничтожает малый бизнес

Грані правди 64 Читать новость на русском

Кто на самом деле опасен для авторитарной власти? Тот, кто не вписывается в ее вертикаль и хочет чего-то большего, чем гарантии тринадцатой зарплаты.

Любую авторитарную страну отличает то, как она описывает причину своих проблемы. Чаще всего она рассуждает о том, что причина – в глобальных врагах, которые строят козни.

Читайте також: Трамп и космос: как дурдом в Белом доме чуть не сорвал планы Илона Маска

Но в реальности проблемы любой страны, которую приучают ходить строем, рождены причинами маленькими и неэпическими. Например, уничтожением малого бизнеса. Потому что именно он рождает в обществе людей с осанкой.

Крупный бизнес всегда инкорпорирован в вертикаль. А любой владелец семейного кафе не зависит от колебаний цен на нефть и не связан с конъюнктурой государственных заказов.

Он зависит только от того, насколько хорошо делает свое дело. Он погружен в низовую реальность быта. Он видит тех, кого кормит и знает, о чем говорят мужчины.

Небольшие магазины, частные парикмахерские и семейные кафе опасны для авторитарной власти тем, что их владельцы в какой-то момент слишком много начинают о себе думать. Замечают ботокс, вколотый в морщины государственной системы.

Читайте також: Украинские реформы происходят благодаря западным кредитам

В державных шубохранилищах видят кирпичики, купленные с уплаченных ими налогов. Если человек не зависит от государства, у него начинает появляться осанка. А это рано или поздно может привести к тому, что ты замечаешь карликовость окружающего тебя государственного величия.

Малый бизес и вызовы
Малый бизес зависит только от того, насколько хорошо делает свое дело

Единственный способ для государства бороться с такой угрозой – это вписать всех в вертикаль. Она удобна – увеличивает рост вождя за счет пьедестала. Любая самостоятельность в подобном случае наказывается даже не репрессиями, а исключением из вертикали. Что обычно означает обочину истории и изнанку благосостояния.

Нужно понимать: в той же России есть только один генеральный бизнес – это труба. Все остальное – это институты, которые ее обслуживают. Каждый сотрудник этого административного прицепа целиком и полностью зависит от системы.

Он в нее вмурован с ног до головы, а она отвечает ему взаимностью в виде кредитного "фокуса" или тринадцатой зарплаты. Заставляя думать о том, что никакой альтернативы нет и быть не может. Приучает к идее, что любые потрясения чреваты фонарными столбами и черными сотнями.

Читайте також: Как Россия создает фейки, а потом сама начинает в них верить

И главный соперник вертикали – это тот самый "бизнес независимых". Который всегда себе на уме. Хочет непонятного и желает странного. Гражданских свобод и ответственности. Прозрачности и понятности. Который, наевшись экономических благ, начинает мечтать о политическом представительстве. Нежелательная история для страны, шагающей в ногу.

Малый бизес и власть
Главный соперник вертикали – это тот самый "бизнес независимых"

Любая автократия начинает с зачистки малого бизнеса, меняя "множество непохожих" на "единство унифицированных". А потом начинает рассказывать о том, что стране угрожают чужие драконы.

Автор: Павло Казарін
Теги: Гроші Грані правди Бізнес Інвестиції Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему власть уничтожает малый бизнес
сьогодні, 11:00 Почему власть уничтожает малый бизнес
Павло Казарін 64
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 973
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 414
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
сьогодні, 08:13 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
568
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 245
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук