Почему власть уничтожает малый бизнес

Кто на самом деле опасен для авторитарной власти? Тот, кто не вписывается в ее вертикаль и хочет чего-то большего, чем гарантии тринадцатой зарплаты.

Любую авторитарную страну отличает то, как она описывает причину своих проблемы. Чаще всего она рассуждает о том, что причина – в глобальных врагах, которые строят козни.

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Но в реальности проблемы любой страны, которую приучают ходить строем, рождены причинами маленькими и неэпическими. Например, уничтожением малого бизнеса. Потому что именно он рождает в обществе людей с осанкой.

Крупный бизнес всегда инкорпорирован в вертикаль. А любой владелец семейного кафе не зависит от колебаний цен на нефть и не связан с конъюнктурой государственных заказов.

Он зависит только от того, насколько хорошо делает свое дело. Он погружен в низовую реальность быта. Он видит тех, кого кормит и знает, о чем говорят мужчины.

Небольшие магазины, частные парикмахерские и семейные кафе опасны для авторитарной власти тем, что их владельцы в какой-то момент слишком много начинают о себе думать. Замечают ботокс, вколотый в морщины государственной системы.

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В державных шубохранилищах видят кирпичики, купленные с уплаченных ими налогов. Если человек не зависит от государства, у него начинает появляться осанка. А это рано или поздно может привести к тому, что ты замечаешь карликовость окружающего тебя государственного величия.



Малый бизес зависит только от того, насколько хорошо делает свое дело

Единственный способ для государства бороться с такой угрозой – это вписать всех в вертикаль. Она удобна – увеличивает рост вождя за счет пьедестала. Любая самостоятельность в подобном случае наказывается даже не репрессиями, а исключением из вертикали. Что обычно означает обочину истории и изнанку благосостояния.

Нужно понимать: в той же России есть только один генеральный бизнес – это труба. Все остальное – это институты, которые ее обслуживают. Каждый сотрудник этого административного прицепа целиком и полностью зависит от системы.

Он в нее вмурован с ног до головы, а она отвечает ему взаимностью в виде кредитного "фокуса" или тринадцатой зарплаты. Заставляя думать о том, что никакой альтернативы нет и быть не может. Приучает к идее, что любые потрясения чреваты фонарными столбами и черными сотнями.

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И главный соперник вертикали – это тот самый "бизнес независимых". Который всегда себе на уме. Хочет непонятного и желает странного. Гражданских свобод и ответственности. Прозрачности и понятности. Который, наевшись экономических благ, начинает мечтать о политическом представительстве. Нежелательная история для страны, шагающей в ногу.



Главный соперник вертикали – это тот самый "бизнес независимых"

Любая автократия начинает с зачистки малого бизнеса, меняя "множество непохожих" на "единство унифицированных". А потом начинает рассказывать о том, что стране угрожают чужие драконы.