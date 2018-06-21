Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать

Украина очень добрая и комфортная страна, но только для коррупционеров, воров и схемщиков, и очень суровая страна для тех, кто живет по закону.

Парламент Украины готовится осуществить фактическую амнистию евробляхерам. В предлагаемом варианте решения евробляхеры можна легализовать свои автомобили по ставкам, существенно ниже существующих и актуальных на момент ввоза авто.

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Ну а если кто-то и после этого не легализует свой автомобиль, решив и дальше пользоваться опцией "нарушай инкогнито", то его будут ждать уже драконовские штрафы.

Драконовские штрафы – это хорошо. И не потому что маленькие украинцы должны будут заплатить деньги, которые потом, конечно же, пойдут злобному Соросу и МВФ. Конечно же, нет. Просто штрафы хороший стимул исполнять закон. Финансовый стимул – это единственный стимул, который стабильно работает с человеком.



Ввоз авто в Украину

Плохо другое – государство в очередной раз показывает, что верховенство права в стране не работает. Государство в очередной раз стимулирует не законопослушное поведение граждан, а схемы.

Что означает это решение? Что есть законопослушные налогоплательщики, которые покупали автомобили и платили все положенные налоги и сборы. А есть люди, которые завезли автомобили по схемам. И в итоге купили машину гораздо дешевле. Не заплатив положенные налоги. Такой себе вариант "хитросделанного гражданина".

У таких людей всегда будет миллион и одно объяснения, почему они вынуждены были купить машину таким образом. Тут тебе и налоги высокие и чиновники воруют и зарплаты низкие, но это все лишь попытка оправдать собственное преступление. А как результат – человек, заплативший все налоги чувствует себя идиотом. Потому что сделал все по закону, вел себя как добропорядочный гражданин. И это стоило ему очень дорого.

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Все должно быть наоборот. Если вы обманывает, то должны расплачиваться за это. Обман должен стоить дорого, а честная жизнь должна быть простой. Такую форму взаимодействия в обществе должно стимулировать государство.

Украина же стимулирует совсем другой подход. Который говорит о том, что ты должен придумать схему. Втянуть в нее как можно больше людей. И потом требовать к себе внимания и особого подхода, ведь речь идет не об одиноких случаях, когда несчастные люди завозили машины за последние деньги. Нет, это был большой бизнес.

Крупные схемы. Когда большие серые импортеры массово завозили автомобили. Продавали их дешевле рынка, еще и убивая честную конкуренцию. А потом, когда оказалось, что они создали проблему, проплатили движение "свободных автомобилистов". Централизовано все это сделать гораздо проще. И вот уже негодующие народные массы, организованными группами, требуют простить и понять. И легализовать схемы.

И не надо говорить о компромиссе. У нас есть ситуация, когда группа людей обманула государство. Обманула налогоплательщиков. Фактически украло у нас всех с вами большую сумму денег и когда кто-то ворует миллион и его ловят, то дальше можно представить себе несколько вариантов. Его садят в тюрьму и забирают миллион или он добровольно отдает больше миллиона и отделывается испугом.

И где то между этими вариантами и есть зона для компромисса. Но никак нельзя назвать компромиссом ситуацию, когда вор отдает 10% от украденного, а на остальное счастливо живет.

Что означает такой "компромисс по-украински"? Что люди, организовавшие схемы, получили подтверждение, что "прокатило". А значит сделают это еще раз. И еще раз. Ведь работает.

Ведь можно заработать много денег. Ведь была уже история с банком Михайловским, когда под давлением организованной толпы все налогоплательщики Украины скинулись жадным людям, которые погнались за высокими ставками. Теперь снова добропорядочные налогоплательщики будут оплачивать жадность. Уже других людей. И этот ряд будет бесконечным, если государство продолжит стимулировать схемы.

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Залог успешного государства – это верховенство права. Пока же в Украине верховодят схемы. Которые дистимулируют людей поступать правильно. И государство, от слабости ли своей, или от жадности своих чиновников, поддерживает порочный путь.



Верховенство права – залог успешного государства

У государства есть все ресурсы для того, чтобы отстаивать верховенство права. У государства нет желания. И поэтому институты не работают, поэтому перед выборами гораздо легче "понять и простить". Ведь популизм на марше, а на евробляхах тоже ездят избиратели и пусть других избирателей в разы больше, но они пока всегда прощали государство, когда само государство дарило их деньги другим.

И почему сейчас должно быть по-другому? Пока общество не будет стимулировать чиновников и политиков вести себя правильно, сами чиновники будут использовать государство только для того, чтобы стимулировать схемы.

Если евробляхеры требуют "понять и простить", то они точно также будут понимать и прощать коррупцию на гос предприятиях и при закупке лекарств. Потому что они сообщники. Они тоже воруют из общего котла.

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Тот, кто ворует меньше, не становится от этого меньше преступником. Он просто не смог забраться еще выше, чтобы украсть еще больше. Но без сомнения сделает это, если ему представится такой шанс.