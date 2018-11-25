Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность

По количеству попыток лишить неприкосновенности наших депутатов нынешнее руководство Генпрокуратуры переплюнуло все предыдущие. Каждая сессионная неделя начинается если не с "подання", то со слухов, что скоро в зал придет Луценко с "папками".

Однако, за исключением одной Нади Савченко, никто из обладателей мандата не сел за решетку. В бега ударились – это факт, а вот чтобы в суд, а потом на "крытую" – то увы. Проблема депутатской неприкосновенности требует комплексного конституционного решения. Все это обещают, но вот нажать кнопку "за" опасаются.

Две составляющие неприкосновенности

Первой и главной составляющей депутатской неприкосновенности является индемнитет, избавляющий депутата от юридической ответственности за свои действия в качестве парламентария. То есть, его нельзя привлекать ни к какой ответственности за внесение законопроектов и поправок к ним, обращения с депутатскими запросами, выступления с парламентской трибуны, голосование тем или иным образом на пленарных заседаниях парламента, высказывания и голосования в парламентских комитетах и комиссиях и т. п.

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Индемнитет обеспечивает защиту оппозиции и позволяет ей отстаивать интересы избирателей, не опасаясь уголовного преследования. Именно поэтому депутаты из различных фракций могут безбоязненно выступать с трибуны и даже устраивать шумные провокации около нее. Кроме совести в подобных поступках их никто и ничто не ограничивает.

Собственно депутатский иммунитет означает юридическую неприкосновенность депутата. Народный избранник не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован без согласия на то парламента. Теоретически речь идет не об освобождении депутата от ответственности перед законом, а только об особом порядке привлечения его к ней.

Народу объясняют, что представители исполнительной власти могут сводить личные счеты или оказывать давление на депутатов, фабрикуя уголовные дела в отношении последних. Депутатский же корпус должен рассмотреть представление прокуратуры и, если признает ее доводы достаточно аргументированными, то дать возможность проведения дальнейшего расследования и привлечение народного избранника к уголовной ответственности.

Игра в депутатские "наперстки"

Теоретически ничего сложного в том, чтобы лишить депутата иммунитета, нет. Это украинцам продемонстрировали в случае с Савченко, "наболтавшей" на уголовную статью о попытке государственного переворота. Парламентское большинство поддержало решение о лишении депутатской неприкосновенности еще нескольких депутатов-оппозиционеров, самыми известными из которых являются Александр Онищенко, Сергей Клюев и Вадим Новинский. Повторюсь, не за их политическую деятельность, а за совершение уголовных преступлений (преимущественно хищений в особо крупных размерах).

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В ряде случаев, как с Дмитрием Колесниковым, Александром Вилкулом и Сергеем Дунаевым (все "Оппоблок"), аргументы прокуратуры посчитали "притянутыми за уши" и в уголовном преследовании депутатов отказали. Но вот недавняя история с попыткой лишения депутатского иммунитета Станислава Березкина просто потрясла беспардонностью и наглостью представителей парламентского большинства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало неопровержимые доказательства того, что в конце 2013 года народный депутат Станислав Березкин организовал незаконный вывод 20 миллионов долларов США со счетов государственного "Ощадбанка".

Полученные кредитные средства оперативно перечислили на счета в иностранных банках и использовали для приобретения корпоративных прав нескольких предприятий. Позднее эти корпоративные права были разделены между сыном и дочерью Березкина, а также его бывшим бизнес-артнером. По делу удалось задержать 10 фигурантов, а организатором преступной схемы называют самого народного избранника.

Рассмотрение представления прокуратуры должно было стать лакмусовой бумажкой дееспособности Верховной Рады, но стало глубочайшим позором, от которого вряд ли удастся отмыться.

Казалось бы, уравняйте Станислава Березкина в правах с другими украинцами, и пусть правоохранители получат возможность проводить с ним необходимые следственные действия. Никто до суда лишать его возможности свободного передвижения и выполнять обещания избирателям не собирается. Тем более, что наш "гуманный" суд уже выпустил всех фигурантов этого дела под залог.

Если бы Станислав Березкин не был ценным "кадром" для некоторых влиятельных группировок, то на основании собранных доказательств лишился бы депутатского иммунитета в мгновение ока. Но "своих" ФПГ не сдают. Поэтому за снятие с него депутатской неприкосновенности проголосовало лишь 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Главные радетели за борьбу с коррупцией, по факту, ее же и поддержали.

Депутатский иммунитет = коррупция

О начале реальной борьбы с коррупцией в нашей стране можно будет говорить, только тогда, когда все граждане Украины станут равны перед законом. И живущий в нищете пенсионер, и депутат-миллионер. А до тех пор, пока существует депутатский иммунитет, народные избранники будут воровать. Кто больше, кто меньше, но все равно будут.

Может быть нашим депутатам все же стоит вспомнить свои предвыборные обещания? Но это так, риторический вопрос.

И последнее. В начале статьи я сознательно напомнил о том, депутатская неприкосновенность состоит из двух понятий – индемнитета и иммунитета. Для борьбы с коррупцией отменять нужно именно депутатский иммунитет, а индемнитет и возможность народных избранников безбоязненно доносить до народа свои мысли и предложения нужно обязательно сохранить. В этом и заключается основной принцип народного парламентаризма.

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