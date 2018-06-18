Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз

"Я больше не могу работать с этой женщиной", – именно так описал свое отношение к канцеру Германии Ангеле Меркель ее подчиненный – министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники написало авторитетное немецкое издание DIe Welt.

Как я рассказывал в прошлой передаче, все более напряженные отношения между канцлером и главой МВД грозят развалом немецкого правительства.

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Правительства, которое в страшных муках появилось на свет лишь менее ста дней назад, и вот сейчас стоит на миллиметр от гибели.

У Зеехофера – главы баварской партии ХСС – на носу выборы в местный, баварский парламент. Жители этого региона уже светятся от ярости из-за постоянного потока беженцев из других стран. Они готовы проголосовать за черта с рогами, если тот прекратит миграцию.

И такой черт есть – это ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АфД по-немецки). По сути, это партия наследует неонацистам. В ее программе разговор с мигрантами короткий: депортация. Никакой интеграции или реабилитации. Только "кругом и шагом марш" – в Африку (ну или Азию).



Ультраправая партия "Альтернатива для Германии"

Большинство баварцев такая программа устраивает, но им бы хотелось голосовать за более приличную партию, чем АфД. Собственно, эту нишу и хочет занять Зеехофер со своим ХСС. Быть приличным, мейнстримным, но в то же время – занимать жесткую антимигрантскую позицию. А поскольку Зеехофер в правительстве – министр МВД, то позицию свою ему надо доказывать делами. Иначе АфД живо его сожрет. В электоральном смысле, конечно.

Но Меркель не дает воплотить в жизнь его план, и разворачивать мигрантов-нелегалов еще на границе. По ее мнению, этих людей надо принимать в Германии и там уже разбираться – заслуживают они права на убежище или нет.

Меркель тоже можно понять. Если Германия установит жетский контроль на своих границах, то же самое следом за ней сделают и другие. Это очень плохо согласуется с идеей общей, открытой Европы без границ. В общем, это означало бы конец Шенгенского соглашения. Ведь его главная цель – убрать границы внутри ЕС.

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Вторая проблема: если все страны ЕС начнут выгонять мигрантов туда, откуда они пришли, то в конце концов почти все они скопятся в Греции и Италии. Там начнется протосто кромешный ад. Ни о какой европейской солидарности или общих ценностях говорить не придется. Если каждая из стран Европейского Союза обнесет свои границы забором с колючей проволокой, будет проверять документы у всех въезжающих и выезжающих, окопается и ощетинится пограничными столбами, то ничего хорошего не выйдет.

Финалом такой политики сможет стать развал Европейского Союза. Для Меркель же сохранение и развитие ЕС – это дело всей ее жизни. Она не может так просто позволить ему развалиться. Именно поэтому сейчас канцлер пытается найти какой-то способ борьбы с нелегальной миграцией, который не был бы связан с заборами и пограничниками.

Проблема, однако, в том, что за всю историю человечества был придуман лишь один способ ограничить миграцию – не пускать мигрантов. А это невозможно без заборов и пограничников, которых так не любит Ангела Меркель.



Немецкий канцлер Ангела Меркель

Сейчас немецкому канцлеру не позавидуешь. С одной стороны, она может поругаться с Зеехофером и отвернуть его план ради сохранения ЕС. В этом случае он выйдет из правительства, коалиция рухнет, в Германии пройдут досрочные выборы. По их итогам Меркель, скорее всего, потеряет власть. Зато вот ультраправая и антиевропейская партия АфД запросто может стать намного более сильной. Новое правительство Германии совершенно точно будет намного более правым, чем нынешнее.

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С другой стороны, Меркель может может исполнить требование Зеехофера и ввести в Германии жестокий пограничный контроль. В этом случае она поставит под удар весь проект Евросоюза. По сути, она вытащит из конструкции ЕС ее краеугольный камень. Оба варианта – хуже. Но выбирать придется. По какому пути решит пойти железная бундесканцлерин, мы узнаем уже через две недели: именно столько времени Зеехофер дал ей на раздумья.

Трамп против всех

За океаном (Атлантическим) дела тоже идут не очень. Там в последние недели прямо лютует Дональд Трамп. На недавнем саммите Большой Семерки его прямо как подменили: по какой-то причине он стал откровенно презирать демократию и своих союзников по этому клубу. При этом он же одновременно воспылал любовью к диктаторам и душителям свободы. Еще до саммита и в ходе его проведения он несколько раз сказал, что в Семерку надо вернуть Россию и сделать формат "Восьмерки".



Президент США Дональд Трамп

По данным двух дипломатических источников издания Buzzfeeed Трамп сказал, что "Крым принадлежит России, так как там все говорят по-русски". Все уже пошутили, что США в этом случае должны принадлежать Англии, так как там все говорят по-английски, но интереснее тут другое.

Действительно ли Трамп сказал что-то подобное? Многие люди Баззфиду не верят, считая его "желтой прессой". Я вот, знаете ли, не верю политикам, которые, по моим наблюдениям, очень часто врут. А некоторые врут почти всегда. Трамп в это число входит. Так вот. Я думаю, что он что-то такое действительно сказал. Смотрите: у Трампа есть любовь к Владимру Путину – он его все время хвалит и даже в большую Семерку вернуть хочет.

Второе: Трамп не очень-то силен в политической географии. В сентябре прошлого года он, например, придумал целую афринканскую страну, которую он назвал Намбия! Люди до сих пор гадают – он говорил о Намибии или Гамбии?

Третье: Трамп обожает троллить всех вокруг. Особенно – лидеров других стран, не разделяющих его взглядов практически на все. Он мог что-то перепутать или отпустить шутку о Крыме, чтобы задеть коллег. Тем более, что по информации The Wall Street Journal, президент США наговорил им на саммите в Канаде кучу всяких гадостей. Председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей" экономики, за крупные штрафы против американских компаний, не соблюдавших европейские законы.



Президент Франции Эммануель Макрон

Президенту Франции Эммануэлю Макрону Трамп объявил, что все террористы мира живут и работают в Париже, чем очень обидел француза.

Тихий и спокойный пермьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже получил свою порцию критики от Трампа. Когда он заявил, что в Японии нет проблем с мигрантами, американсикий лидер пообещал прислать ему 25 миллионов мексиканцев. "И ты очень скоро перестанешь быть премьер-министром", - пообещал Трамп.

Ну и последнее доказательство того, что президент США совершенно не следит за своим языком. Во время интервью телеканалу Fox он начал нахваливать уже не Путина, а северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Это надо процитировать: "Он возглавляет свою страну. Он является сильным лидером. Он говорит, и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое".

В США после этих слов поднялся страшный шум. Трампа обвинили в том, что он мечтает построить в своей стране северокорейскую диктатуру. Честно говоря, я думаю, что такие мысли у него и правда есть. Другой вопрос, что институты не позволят этого сделать.

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Хотя, кто знает? Если на парламентских выборах в ноябре победит Республиканская партия, то Трамп может попытаться усилить свою власть и свои полномочия. По крайней мере, сейчас его никто в этом не останавливает.