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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?

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      Зеленский и "95-й квартал" фотографируются с командующим ДШВ Михаилом Забродским
      Зеленский и "95-й квартал" фотографируются с командующим ДШВ Михаилом Забродским / Фото из открытых источников

      Оказывается, Минобороны уже четыре года ловит злостного уклониста Владимира Зеленского, который, как сообщило МО перед вторым туром, четырежды уклонялся от повесток о мобилизации в 2014 году.

      Если Зеленский уклонялся и скрывался от правоохранителей, то очевидно, что Минобороны должно было за эти 5 лет действовать по закону – передать материалы о не явке уклониста в Национальную полицию для обеспечения привода или доставки. И в случае невозможности обнаружить уклониста – обратиться Главную военную прокуратуру, и по Зеленскому должны были произвести такие действия:

      1. Наложить штраф в 17 гривен за неявку в военкомат – четыре раза.

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      2. Возбудить дело по статье 210-1 Административного кодекса – Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, предполагает за уклонение от мобилизации штраф 170-510 гривен.

      3. Поскольку повесток было четыре, то повторный штраф за уклонение – 510-1700 гривен.

      4. Возбудить дело по статья 336 Криминального кодекса – Уклонение от призыва по мобилизации, и осудить Зеленского на срок от двух до пяти лет лишения свободы.

      5. Уголовное дело по статье 336 автоматически сделало бы невозможным ведение Зеленским гастрольной деятельности, избирательной кампании, вылетов в Париж к Макрону, поскольку Зеленский был бы объявлен в розыск или задержан на одном из публичных мероприятий до момента регистрации кандидатом в президенты.

      Все это должно было быть сделано, если Минобороны обратилось в Нацполицию и действительно искало Зеленского, а Зеленский действительно уклонялся от мобилизации.

      Но самое важное – срок давности не прошел – МО, Нацполиция и прокуратура могут действовать прямо сейчас, нельзя ждать, дело резонансное!

      Главная военная прокуратура должна сейчас дать правовую оценку и определить степень ответственности должностных лиц Министерства обороны и Национальной полиции, которые зная о не явке уклониста Зеленского, не вручили повестку или не предприняли меры к задержанию злостного уклониста. Даже во время неоднократных визитов уклониста в зону АТО для проведения концертов, его не задержали при проведении концертов в воинских частях, в частности, в 95-й и 72-й бригадах. У должностных лиц кандидатской неприкосновенности нет.

      Если сообщение МО правдивое, а не предвыборный пиар, то ждем срочного заявления Главной военной прокуратуры, когда поступила информация от МО или НП об уклонении Зеленского, когда было возбуждено дело, кто его вел, какие действия по розыску Зеленского в 2014-2019 годах были предприняты? Почему не внесли в базы данных розыска и не закрыли выезд? Теперь на все это должны ответить правоохранительные органы, чтобы стало ясно, кто несет ответственность.

      Думаю, теперь Владимир Зеленский обязан определить свое отношение к армии и войне. Без ответа на эти ключевые вопросы зайти на второй тур не удастся.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Володимир Зеленський
      Джерело: Facebook
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