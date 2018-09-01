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Ольга Черненко

Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?

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Луганские пенсионеры пытаются усидеть на двух стульях
Луганские пенсионеры пытаются усидеть на двух стульях / НТВ

Дочь моей знакомой замужем в Станице и на сносях. Правда, ведь, ничего в этом нет необычного?

Ровным счетом ничего. Ее мать живет в Луганске – такое тоже бывает сплошь и рядом.

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Но удивило меня то, что мать ходит к дочери через выходные, чтобы помочь ей с консервацией. Идет в субботу после работы, переходит мост, впрягается в десятки банок варенья и компотов, огурцов и томатов до вечера воскресенья и шлепает через мост назад, потому что в понедельник к семи утра ей на работу. И так через выходные. Но вовсе не от того, что у нее нет сил или желания, просто по субботам она работает, а каждую субботу хозяева ее отпускать не могут.

И здесь сразу несколько моментов – материи 55 лет, а это тот возраст, когда как бы ты не был хорош, но ты первый претендент на увольнение, какой бы суперский работник ты не был. Поэтому мать прыгает на двух стульях – пытается сохранить работу, которая ее кормит и, в принципе, ей нравится, и помочь дочери, которой вот-вот рожать.

И меня отчего-то удивила эта история, хотя чему уж тут удивляться. Жизнь так причудливо разбросала семьи, что никакой романист не смог бы выдумать такие перипетии и жизненные повороты в своих книгах.

Если говорить больше, та самая мать работает рядом с местным "военным" объектом в большом магазине, частенько наливая местным "военным" и зная их по именам, позывным и званиям, а ее дочь вышла замуж за военного чина со стороны Украины. И зять хорошо знает о работе тещи, а теща не скрывает, что гордится зятем, который помогает ей пройти мост без очередей и пронести назад сало и мясо – гостиницы из Станицы.

И в этой рокировке сложно представить счастливый исход войны конкретно для этой семьи. Сейчас у всех все неплохо. Может быть, не фантастически хорошо, но именно неплохо, когда говорят, что лучшее – враг хорошему. Через какое-то время мать с помощью дочери оформит себе украинскую пенсию, и это будет тоже счастливым исходом для всех – отчего же не воспользоваться тем, что место регистрации для матери будет самым настоящим и ей за него не придется никому платить. А, на секундочку, такая вот прописка на год стоит 1200 грн – по 100 грн за каждый месяц.

И вся эта история о том, что война – это, конечно, плохо, но если говорить о конкретных семьях, то не в каждой из них сейчас ждут каких-то перемен, потому что перемены и будут тем самым врагом хорошему, к которому уже привыкли.

В семье моих знакомых два члена семьи получают украинскую пенсию. Да, местную в "республике" получают все четверо, а украинскую по самым объективным причинам смогли оформить только двое из четырех стариков – двух поколений пенсионеров в семье. Ходят через мост, останавливаются у родственников, живут на эти доходы, едва сводя концы с концами.

Мысль о том, что все это может прекратиться, кажется им катастрофической. Потому что деньги дают возможность питаться, покупать лекарства, кое-как жить. Да, тяжело ходить в Станицу, но вместе с тем отказываться и мысли нет. И на вопрос, за кого они, мы врядли услышим ответ.

Да, они против войны и за ее окончание. Но никто из них не хочет такого конца, в котором придется терять что-то, не получая взамен. И так можно говорить об очень многих, кто выиграл от всех обстоятельств, хотя и не говорит об этом так вот прямо, но по сути все так и есть. Как там было о войне, которая кому-то мать родная? Вот-вот.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Гроші Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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