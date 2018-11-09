Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине

Чем взрослый человек отличается от ребенка? Взрослый понимает, что у любого его действия бывают последствия. И что нельзя просто сказать "хочу". За все надо платить. Взрослый человек не станет брать кредит в валюте, если у него нет валютного дохода. Просто потому что взрослый человек думает перед тем, как взять кредит, и о том, как он его будет возвращать, тоже.

Да, взрослый человек хочет себе новую машину или новую квартиру. Но он просто берет бумажку и считает, сможет ли он позволить себе расплачиваться за нее.

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Взрослый человек не станет покупать телефон в кредит, если выплата по кредиту составляет половину его месячного дохода на ближайшие полгода. Потому что понимает, что ему будет нечего кушать.

Взрослый человек понимает, а так и не повзрослевший ребенок с паспортом купит. И будет потом обвинять всех вокруг: и банки, которые ему выкручивают руки, и работодателя, который платит ему мало, и друзей, которые не очень хотят угощать его каждый день, входя в его положение. Взрослый отличается от ребенка тем, что он не позволит себе войти в такое положение.



Перед тем, как взять кредит, взрослый человек подумает, как за него расплачиваться

Взрослый человек не будет требовать европейские зарплаты в бедной стране. Потому что взрослый человек знает, что его зарплата – это результат работы экономики. И пока экономика не заработает лучше, он не сможет получать больше. Но экономика Украины, например, морально устарела и может быстрее расти только в результате инвестиций. Как и любая другая экономика в мире.

И взрослый человек понимает, что для того, чтобы у него выросла зарплат, а он не только должен старательно работать, но и должен быть заинтересован в том, чтобы в страну пришли инвестиции. Взрослый человек понимает, что инвестиции не придут, пока не будут проведены реформы. Это ребенок может требовать дать ему европейскую зарплату, а взрослый будет требовать, чтобы провели реформы, после которых его зарплата вырастет.

Взрослый человек не станет снижать налоги, не зная, как он профинансирует возникающий дефицит бюджета. Конечно, любому человеку и любому бизнесу хорошо, когда налоги снижают. Это приятно. Это выгодно. Но взрослый человек всегда подумает, что же будет потом.

Взрослый человек знает, что основа любого экономического роста – это макроэкономическая стабильность. Которая как кислород на планете Земля – вы его не видите и не цените, что он у вас есть, но если он вдруг пропадет, то вы умрете. Так и с макроэкономической стабильностью.

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Вы не можете даже оценить, каких усилий стоило ее достигнуть. Этого не видно. Вы не видите, что было бы с вами, если бы этого не удалось. Ведь Венесуэла далеко. Но вы не можете себе позволить ее потерять. Потому что без макроэкономической стабильности не будет экономического роста. Более того, будет экономическое падение. А когда падает экономика, то бизнесу всегда плохо. И гораздо хуже, чем было бы, если бы ему, бизнесу, просто не снизили бы налоги.

Взрослый человек будет думать об этом. А инфантильный ребенок будет топать ножками и требовать, чтобы ему купили игрушку несмотря ни на что, даже если потом вечером нечего будет кушать. Ведь ребенка не волнует, что у его родителей ограниченный бюджет. Это не его проблема. Он хочет эту игрушку и все тут.



Основа любого экономического роста – это макроэкономическая стабильность

Если вы снижаете налоги в США, вы можете напечатать долларов взамен. И до поры до времени вам это будет сходить с рук. Но Украина не умеет печатать доллары. И поэтому, если Украина снижает налоги, то просто растет ее дефицит бюджета. А значит растет долг. А рост долга угрожает той самой пресловутой макроэкономической стабильности.

Поэтому безответственно просто снижать налоги, это инфантильно. Если вы не говорите, как можно перекрыть возникающий дефицит. И не потому, что МВФ против. Ведь МВФ против не из-за собственной зловредности. Он просто тоже видит, что вы не можете себе это позволить. Он видит, что глупо давать дополнительную конфету, если это может вызвать диабет. Он понимает, что Украине и так тяжело рефинансировать свои старые долги и нет ничего разумного, чтобы увеличивать долг дальше.

Да просто никто не даст в долг Украине, и сам МВФ также. Потому что его задача сделать Украину сильной и уйти в сторону, а не вечно содержать ребенка, который так и не вырос из своих штанишек, потакая его инфантильным желаниям. И что не важно, берете вы в долг сейчас у кредиторов или у будущих самих себя, все равно ведь долги надо отдавать.

И когда взрослый человек говорит, что он не может поддержать снижение налоговой нагрузки, которая выгодна и ему тоже, потому что это плохо закончится для всей экономики, то только глупый ребенок станет его обвинять, что он плохой. Не вникая в суть аргументов. Строя теории заговора. Не понимая, что вопрос не в том, хорошо или плохо снижать налоги, а в том, что это снижение образует дыру, которую нечем заполнить.

Когда то эту дыру формировали дешевые тарифы. Это было совсем недавно, в 2013 году. Огромный дефицит бюджета, рост долга, разрыв с МВФ – это все закончилось девальвацией, сильной инфляцией и падением экономики. И не потому это закончилось плохо, что все платили меньше по счетам (считай, платили меньше в бюджет), а потому что мы не могли себе этого позволить.

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Были бы мы Катаром – прокатило бы. В Украине не прокатывает. И мы не можем позволить до сих пор. Если у вас нет долга, как в Эстонии, вы можете экспериментировать. Долг маленький и если что, вы его просто увеличите. Но когда у вас уже большой долг, в результате множества таких экспериментов, вы уже должны наконец повзрослеть.

И понять, что у ваших действий есть последствия. Что есть не только ваши желания, а и ваши возможности. И если есть возможность снизить налоги, сохранив макроэкономическую стабильность, то это конечно надо делать. Но никакое снижение налогов никогда не компенсирует экономике ее резкое падение, которое неизбежно, если будет потеряна эта скучная и малопонятная макроэкономическая стабильность. Которой удалось добиться благодаря поддержке МВФ и слушаясь его советов, которые просто заключаются в том, что надо жить по средствам.

Почему Меркель может понять, что для Украины важна макроэкономическая стабильность, а сами украинцы не могут? Причем украинцы, которые претендуют на роль просвещенного класса. Ведь Меркель не пострадает от девальвации и инфляции. Пострадают украинцы. В том числе и малый, и средний бизнес, у которого, скорее всего, нет больших валютных доходов. А значит падение курса ударит по нему больше всего.

Но Меркель призывает быть разумными (как она призывала это во время европейского кризиса, когда период жесткой экономии позволил привести в порядок долг стран ЕС и теперь мы видим там беспрецедентный экономический рост), а украинцы хотят платить меньше налогов. Что очень приятно. Как новая игрушка для ребенка. Как новый iPhone для студента. Как высокая зарплата.

Но вряд ли все это помогает в том случае, если купив игрушку вы будете неделю жить на хлебе и воде, если купив новый смартфон вы не сможете оплатить свою квартиру, а, получив большую зарплату в гривне, на следующий день увидите, как инфляция и девальвация уничтожает ее стоимость.