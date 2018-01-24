Почему политики все реже вспоминают о Крыме

Донбасс вытеснил Крым на периферию повестки. О нем мало говорит Киев и редко вспоминает Брюссель. Если вторжение на Донбасс должно было выиграть для России время на "приручение" полуострова – план сработал. Но при этом в самой России о Крыме тоже вспоминают все реже.

В марте 2014-го Крым воспринимался россиянами как "первая ласточка". На российском ТВ говорили про "возвращение" Аляски, северного Казахстана и Прибалтики. Имперцы рассуждали о скором возрождении СССР. Но уже через год все изменилось.

Оказалось, что украинский Крым стал не только первым, но и последним территориальным приобретением. "Новороссия" умерла не родившись. А перемолотый войной Донбасс Москва сегодня пытается перевязать георгиевской ленточкой и вручить Киеву.

Эмоций в России по поводу Крыма все меньше. Еще недавно о нем говорили, как о "священной Корсуни". А теперь из года в год урезают на него финансирование. В прошлом году выделили 37 миллиардов рублей. В этом – лишь 23. Крымский мост продолжают строить, но это связано лишь с тем, что деньги осваивает Аркадий Роттенберг – старый друг Владимира Путина, с которым они вместе занимались дзюдо.

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Единственное, что остается неизменным – так это травля в Крыму за проукраинские взгляды. Украинский период жизни полуострова теперь принято называть "оккупацией". Украинский флаг над домом может стать причиной уголовного дела – что доказало дело Владимира Балуха. Подозрения в нелояльности чреваты регулярными обысками, что подтверждают дела, возбужденные против крымских татар.

ФСБ продолжает ловить на полуострове "украинских диверсантов". Причем следующий год не станет исключением. Просто потому, что у ФСБ есть план и, если в плане прописана "ловля террористов", значит, они будут найдены и пойманы. Вне зависимости от того, были ли они на самом деле.

На деле это значит лишь то, что каждый крымчанин – потенциально в зоне риска. Никто не может гарантировать, что завтра его судьбу в ФСБ не сделают разменной картой при выполнении "годового плана".

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А еще в новом году Сергей Аксенов продолжит подражать Рамзану Кадырову. Рамзан Кадыров не подчиняется никому, кроме Владимира Путина – и крымскому губернатору очень хочется получить точно такую же привилегию. Поэтому раздражение в Москве по поводу этих игр в независимость будет лишь нарастать. И никто не знает, в какой момент оно может привести к кадровой замене.

В марте крымская тема вновь будет обсуждаться в российских СМИ. Потому что выборы Владимира Путина назначены на дату аннексии полуострова – 18 марта. Оккупация четырехлетней давности должна объяснить российскому избирателю, почему президент РФ должен возглавить страну в четвертый раз. Но вслед за этим Россию ждет Чемпионат мира по футболу. Это значит лишь то, что полуостров вновь окажется на периферии внимания. Потому что, у имперских символов тоже бывает срок годности.