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      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины

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      Владимира Путина "несет"
      Владимира Путина "несет" / Фото из открытых источников

      У Зеленского и Путина – разный вес. Первый – настоящий президент, второй – ненастоящий...

      Вдохнул Путин китайского воздуха, уважили его там, и голова закружилась. Заскакали конями мысли и, натурально, понеслись прямиком в Украину. Пена с зубов капает. Теперь "думает" давать российское гражданство всем жителям Украины. "Остапа несло!"

      Объяснение дипломата: Зачем Путину раздавать паспорта РФ всем украинцам

      Зачем это ему? Зачем опять Украина?

      Главное – постоянно отвлекать внимание граждан России от провалов властей. От обеднения людей. От отсутствия у них и у страны перспектив. От обогащения путинских властей и их бизнес-друзей. Пусть лучше дебатируют вопрос российских паспортов для граждан Украины, чем смену власти в России. А мы тем временем будем обогащаться.

      И, наверное, есть у Путина еще одна причина – личная.

      В России "преемник" Путин побеждал на подложных выборах, когда сначала пропаганда годами долбит тяжелыми орудиями из телевизора, оппоненты убраны точечными ударами, а затем в штыковую атаку идет "пехота" на избирательных участках. Красть голоса для Путина.

      В Украине не так – там конкурентные выборы, и Зеленский победил честно. Победил действующего президента страны. Он – не фальшак.

      Поэтому у Зеленского и Путина – разный вес. Первый – настоящий президент, второй – ненастоящий. И никакие российские экономические или военные преимущества не способны здесь ничего поделать.

      Очень, видно, Путину обидно, что Украина не только идет своим путем, но и демонстрирует гражданам России то, что Путин никогда не сможет им дать – сменяемость власти.

      Очень хочется отомстить этому выскочке Зеленскому и украинскому народу – даровать "из широких штанин" гражданам Украины российский паспорт – счастье стать холопами властей, которые хорошо умеют только красть, врать и лицемерить. Нате вам – "дубликатом бесценного груза".

      Что сказал Зеленский? Ответ на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам

      Что ответил Кремль? У Путина отреагировали на заявление Зеленского о российских паспортах в Украине

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Російські паспорти на Донбасі Публікації
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