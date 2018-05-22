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Юрій Бутусов

Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный

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Лига чемпионов
Лига чемпионов / РБК

На мой взгляд, совершенно надуманный скандал и самобичевание на счет того, что в Киеве завысили цены в гостиницы на период проведения финала Лиги чемпионов

И что, какой ужас – часть испанских болельщиков не прилетит.

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1. Во всех странах существуют сезонные колебания цен на гостиницы, это зависит в том числе от конкретных событий, когда много туристов приезжает.

2. Гостиницы и квартиры в аренду – это бизнес, обычный конкурентный бизнес, и если спрос превышает предложение, то цены растут, так и должно быть. Если такой высокий спрос будет регулярным, то число гостиниц и аренды возрастет еще, и конкуренция отрегулирует цены.

3. Гостиниц в Киеве по сравнению с большинством европейских столиц пока еще мало, и, конечно, гостиниц не хватает, хотя они строятся и их число растет.

Инфраструктура не может вырасти единовременно, давайте вспомним как мало было гостиниц на Евро-2012, тогда проблема цен стояла гораздо острей, и это закономерно. Проблема гостиниц была катастрофической в СССР, сейчас уровень другой. По мере роста спроса будут строить новые и новые гостиницы, мы видим, что это направление развивается активно.

4. На квоту "Реал Мадрид" на матч в 12 тысяч билетов претендовало 24 тысячи болельщиков, отказалось лететь в Киев 2200 человек.

Но в этом нет ничего дискредитирующего для Украины – найдутся без труда желающие полететь вместо отказавшихся.

Годовой абонемент на все матчи "Реал Мадрид" стоит от 350 до 2800 долларов, просто на посещение и плюс взносы для болельщиков клуба 149 евро в год, профессиональное боление в Европе тоже стоит денег. Да, не все эти люди могут потратить деньги на чартер в Киев, и еще снять тут гостиницу. На такие матчи есть предложения чартерами туда и обратно, и вообще не оставаться в гостиницах. И понятное дело, всегда кто-то может не полететь по финансовым причинам, не все болельщики "Реал Мадрид" обеспеченные люди, не все могут себе позволить посещать все зарубежные матчи любимой команды. И это абсолютно нормально.

Да, был бы финал в соседней с Испанией стране, то, конечно, поехали бы все – просто потому, что можно поехать своей машиной или поездом и быстро добраться.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини політики Ліга чемпіонів Публікації Новини спорту
Джерело: Юрий Бутусов
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