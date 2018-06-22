Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить

Украинские политики любят радовать избирателя новинками. И новыми курсами. Возможно, полагая, что новый курс и новая прическа заменят новые лица. Предлагая каждый раз выбрать особенный украинский путь, в этот, стотысячный раз, правильный.

Предлагают изобрести украинский велосипед, у которого одно колесо должно быть квадратное, второе круглое, а вместо сидения – обязательная скрепа.

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Почему у маленькой страны должен быт свой путь, отличный от всего мира – умалчивается. Почему экономический карлик хочет показать всему миру как надо, загадка. Главное выбрать новый курс.

И очень помогает полное отсутствие идеологии. Когда основное – это власть и деньги и ты не связан никакими идеями и волен выбирать любой путь, который сейчас хорошо продается. И всего лишь делов – нанял социологов, они узнали, что хотят люди в данный момент и ты начинаешь продавать им новый курс в эту сторону.

Вот так мы и плаваем в луже, как в океане, постоянно оставаясь на месте, потому как капитаны корабля, которые периодически меняют друг друга по кругу, направляют его то в одну сторону, то в другую. При этом, корабль остается на месте, а меняется в основном курс гривны. Зато стабильно и всегда в одном направлении. И каждый раз, придумывая все новый и новый курс, капитаны упорно отказываются делать то, что надо. Сделать то, что уже давно сделали все наши соседи на запад от Ужгорода.

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В этом нет никакого секрета. Тут не существует какого-то особенного украинского пути. Не надо собирать украинских ученых и украинской академии наук, чтобы они придумали этот велосипед. Напечатали его, как говорит Тимошенко, на национальном ИТ-принтере. Есть базовые вещи, которые позволяют запустить рост экономики и привлечь инвестиции. Но это не наш метод. Мы выбираем новый курс. И чем креативнее, тем лучше.

Теперь новый курс объявила Юлия Тимошенко, которая, кажется, идет all in, в этот раз рассчитывая наконец стать президентом. И судя по всему, Юли Владимировна предлагает нам пойти по пути Венесуэлы.



Новий курс Юлії Тимошенко

Что ж, действительно, разве можно найти лучший пример для подражания в современном мире. Почему бы не повторить все те шаги, которые и привели Венесуэлу к экономическому процветанию. Ведь как иначе можно назвать инфляцию в 24000%? И девальвацию, при котором реальный курс меняется каждый день, а его точное значение просто невозможно определить.

Почему бы не повторить шаги страны, которая еще 20 лет назад была богатейшей в Южной Америки, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, чьи граждане вынуждены бегать в Колумбию за туалетной бумагой. Основными постулатами нового курса украинского популизма теперь являются: первое – кругом враги, а мир несправедлив. У Венесуэлы это империалисты и буржуи. У Юлии Владимировны – олигархи, которые постоянно мешают.

Как у них получается одновременно и мешать и финансировать такие дорогие кампании, остается загадкой. Но, в конце концов, в правительству у Мадуро есть же наркобароны и ничего, пипл хавает. И у обоих – главный враг мировое правительство. Глобальная олигархия. И это не шутка. Это слова претендента на лидерство в стране в 21 веке. Которые она периодически разбавляет умными словами из лексикона хипстеров.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро

И те и другие, и Тимошенко и Мадуро, борются сразу с мировыми проблемами, считая устройство мира несправедливым. Несут пламя знаний всей человеческой цивилизации. Забывая при этом, что носят штаны с заплатами. И забывая, что ни Швейцария, ни Швеция не стараются ничего нести этому миру. Они просто делают жизнь своих граждан богатой и комфортной. Скрепа вместо богатства. Справедливость вместо успешности. Вот новый украинский курс. Цивилизационная цель. Не много не мало.

Зачем говорить о привлечении инвестиций, если можно сразу заявить а миссии страны в мире. Ведь проверить пришли инвестиции или нет достаточно просто, а вот к цели спасти человечество можно идти вечно. Это было бы похоже на бред сумасшедшего, если бы на это не тратились такие ресурсы. Пиар ресурсы. Но и про экономику, конечно.

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Ведь "успех" Венесуэлы невозможен без грамотных экономических шагов, уникального экономического курса. Тезисы Тимошенко всегда повторяли тезисы Чавеса-Мадуро. Сколько ни произноси со сцены фамилии аля Жан Жак Руссо, Чавес вылезет все равно. Даже сумасшедшие идеи с параллельным парламентом, национальной ассамблеей, когда вы создаете мимикрию гражданского общества и параллельный парламент, два в одном, списаны с опыта Венесуэлы. И с их национальной ассамблеи.



Национальная ассамблея Венесуэлы

Передовой опыт. Разрушать институты – это самое опасное, что удается популистам. Те самые институты, присутствие которых является залог успешности страны. В Венесуэле справились. Теперь предлагают и нам. Меньше институтов, больше личной власти. Мечта.

Отсутствие рынка земли, активное печатанье денег, чтобы поддерживать всех дотациями и дешевыми кредитами, активное вмешательство государства в экономику (баланс, елки-палки, между государственным и частным), дешевые тарифы, большая доля государственных предприятий (приватизация это зло, даешь национализацию и реприватизацию) – это все постулаты "Венесуэльского экономического чуда".

Формирующие бедность, девальвацию, теневой рынок и инфляцию. И это все есть в предлагаемом уникальном новом курсе Украины. И да, двери в Европу закрыты, говорит Тимошенко. Нас там не ждут. А значит что? Что имеет ввиду претендент на национальное лидерство? И почему этот тезис так напоминает тезисы Владимира Путина? Кстати, тоже большого друга венесуэльских лидеров.

Согласно социологии – избиратели Юлии Тимошенко это бедные и необразованные люди. Чем меньше у человека доход, тем вероятнее, что он проголосует за Тимошенко. Чем меньше у человека уровень образования – тем больше вероятность, что он избиратель Юлии Владимировны. Это математика. Которая не врет.



Народная депутатка Юлия Тимошенко

И это тоже роднит Тимошенко с Чавесом-Мадуро, которых поддерживают бедные слои населения. И Тимошенко, и Мадуро сейчас, фактически паразитирует на бедности. И каждый их шаг приводит к росту этой самой бедности. Что и позволяет популистам, что в Украине, что в Венесуэле так долго оставаться при власти.

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Тимошенко в политике 20 лет. И эти 20 лет – это 20 лет украинской бедности. На протяжении которых мы иногда позволяли себе пожить чуть лучше, но всегда делали это в долг. И чем дольше наша страна будет бедной, тем дольше Тимошенко сможет оставаться во власти. И может тут ответ на вопрос, почему нам всегда предлагают новый украинский путь вместо правильной дороги?