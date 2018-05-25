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Почему угрозы ИГ для Украины не страшны

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Лига Чемпионов в Киеве
Лига Чемпионов в Киеве / ИноСМИ

"ИГ" пообещали в Киеве теракты к финалу Лиги чемпионов.

И общественность несколько всполошилась. Возбудилась. Не испугалась, не встревожилась от угрозы, потому что рядовая общественность просто не понимает, что такое угроза.

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И не от страха, потому что массовый страх, массовый психоз наступает, поражает общественность, как правило, после теракта. Для этого, именно для этих последствий, собственно говоря, теракт и делается. К тому же, к каким-никаким, но постоянным терактам, смертям в новостях, обстрелам, взрывам гранат, просто ежедневным перестрелкам в подворотнях, банках или залах игральных автоматов у нас все уже давно привыкли.

Наш украинский народ в этот раз возбудился от любопытства, разнообразия и азарта. Просто теракты от России, ФСБ и "ДНР" всем уже давно надоели. А "ИГ" – для нашего края что-то принципиально новое, загадочное и экзотическое.

Словно неведомая заграница для тех, кто максимум пару раз в жизни выезжал за пределы своей области. "ИГ" не надоели. "ИГ" – это красочно и по-новому.

Завораживающий информационный повод для нового беспокойства и нового обсуждения.

Расслабьтесь и успокойтесь. ФСБ круче, опаснее чем "ИГ". И оно здесь. Давно уже. Было и есть. У нас на улицах. Никуда не уходило. Чувствует себя спокойнее некуда. Лучше, чем любой "ИГ". Потому что менее экзотично. Потому что привычней. Потому что никто уже практически и не обращает внимание.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Новини політики Новини спорту Новини Києва Ліга чемпіонів Публікації Теракт Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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