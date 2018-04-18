Почему Украине необходима военная доктрина

Михаил Фрунзе написал книгу "Единая военная доктрина и Красная армия" в 1921 году. Фрунзе (1885 – 1925) не был профессиональным военным, и не участвовал в Первой мировой войне, но тем не менее, ему удалось стать одним из самых эффективных советских военачальников и военных теоретиков, поскольку Фрунзе глубоко понимал проблемы построения армии в пост-революционном государстве.

"Одним из наиболее важных вопросов, приковывающих внимание нашей современной военной мысли, является вопрос о так называемой "единой военной доктрине". По признанию крупнейших представителей военного мира оказалось, что никаких определенных взглядов у нашего старого генерального штаба по этому основному вопросу военной теории не существует и, даже более того, – нет ясного представления, в чем собственно состоит сам вопрос, нет умения правильно поставить его.

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Прежде всего, что такое из себя представляет самое понятие "единая военная доктрина"? В чем практический смысл этой идеи?

В то время, как в прежних войнах момент непосредственного руководства вождей отдельными частями боевого организма составлял обычное явление, теперь этого нет и в помине. Между тем это единство, цельность и согласованность нужны теперь более, чем когда-либо. И они нужны не только в период уже развертывающихся боевых операций, но и тогда, когда к ним идет предварительная подготовка, ибо, как общее правило, эта подготовительная работа как государства, взятого в целом, так и его военного аппарата сыграют решающую роль.

Государство должно заранее точно определить характер своей общей и, в частности, военной политики, наметить в соответствии с этим возможные объекты своих военных устремлений, выработать, установить определенный план общегосударственной деятельности, учитывающий будущие столкновения и заранее целесообразным использованием народной энергии, обеспечить благоприятные условия для их разрешения.

Таким образом можно было бы предложить такое определение "единой военной доктрины": это есть принятое в армии данного государства единое учение, устанавливающее формы строительства вооруженных сил страны, методы боевой подготовки войск и их вождения на основе господствующих в государстве взглядов на характер лежащих пред ним военных задач и способы их разрешения, вытекающие из классового существа государства и состояний его производительных сил.

К политике в полной мере применим тот принцип высшей стратегии, который говорит: "Победит лишь тот, кто найдет в себе решимость наступать; сторона только обороняющаяся неизбежно обречена на поражение".

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Анализируя вероятную обстановку наших грядущих военных столкновений, мы заранее можем предвидеть, что в техническом отношении мы, несомненно, будем ниже наших противников. Обстоятельство это имеет для нас чрезвычайно серьезное значение, и мы, помимо напряжения всех сил и средств для достижения технического совершенства, должны искать пути, могущие, хотя до известной степени, уравновесить эту, невыгодную для нас, сторону.

Некоторые из них имеются. Первым и важнейшим является подготовка нашей армии к выполнению маневренных операций крупного масштаба.

В частности, роль и значение крепостей в условиях будущих наших операций должны будут занимать совершенно ничтожное место. За этот счет гораздо целесообразнее будет соответственно усилить полевые войска. Второе средство борьбы с техническими преимуществами армии противника мы видим в подготовке ведения партизанской войны на территориях возможных театров военных действий. Если государство уделит этому делу достаточно серьезное внимание, если подготовка этой "малой войны" будет производиться систематически и планомерно, то этим путем можно создать для армии противника такую обстановку, при которой, несмотря на все свои технические преимущества, они окажутся бессильными, пред сравнительно плохо вооруженным, но инициативным, смелым и решительным противником".

Фрунзе стал начальником штаба Красной армии, народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета СССР. Спланировал и провел первую в истории СССР военную реформу 1924-1925 годов, которая была наиболее реалистичной и рациональной, по сравнению с любыми последующими военными реформами, которые проводили профессиональные военные в СССР.

Сегодня единой военной доктрины нет и в Украине, поэтому и никаких структурных реформ в армии не происходит.

Необходимо любую реформу начинать с видения, концепции, доктрины, открытых и понятных обществу документов планирования. Проблемы пост-советского общества уже много раз учитывались в различных военных реформах, накоплен богатейший опыт, который позволяет точно наметить пути реформы армии. Все это делалось уже 100 лет назад, писались доктрины, проекты, ну неужели мы не можем решить спустя сто лет аналогичные задачи?

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