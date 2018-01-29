Почему Усик победил Бриедиса лишь на морально-волевых

О проблемах, с которыми столкнулся Александр Усик в поединке с Майрисом Бриедисом, а также вопросах, которые должен задать себе украинский боксер по итогам боя.

Украинский боксер Александр Усик в тяжелейшем выездном поединке сумел вырвать победу решением большинства судей у латвийца Майриса Бриедиса. Эта победа позволила Александру добавить к уже имеющемуся титулу чемпиона WBO в тяжелом весе пояс по версии WBC, а также обеспечила путевку в финал Всемирной боксерской суперсерии, где он в мае в Саудовской Аравии отбоксирует с сильнейшим в паре Мурата Гассиева (IBF) и Юниера Дортикоса (WBA).

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На данный момент бой с Майрисом является самым сложным в карьере Усика и, несмотря на то, что он все-таки справился с этой задачей, сегодняшнее противостояние поставило несколько серьезных вопросов, которые украинцу нельзя игнорировать, а нужно тщательно проанализировать и дать ответы.

Оба боксера провели хорошую подготовку, но, если говорить, что кто-то больше удивил соперника, то это будет Майрис. Большинство экспертов и аналитиков небеспочвенно считали, что латвийцу не удастся перебоксировать более мобильного и быстрого соперника, поэтому он должен сделать ставку на досрочную победу.

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Наверняка Майрис был не прочь осуществить данную затею, но, вместо того, чтобы рассчитывать на одиночные силовые попадания, он принялся в непривычном для него высоком темпе работать многосерийными комбинациями, в которых часто прятал коронный апперкот. Явного преимущества на старте у Майриса не было, но в первой четверти поединка предпочтительнее смотрелся именно латвиец. И хотя растерянности в глазах Усика в эти минуты не было, ему не могло нравиться то, что происходило в ринге.

Уже в перерыве между третьим и четвертым раундами Майрис дышал ртом, поэтому он не смог продолжать работать в им же предложенном темпе, чем воспользовался чемпион WBO. Не то чтобы бой перешел под полный контроль Александра, но вынужденное снижение оппонентом оборотов, позволило ему чувствовать себя увереннее.

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Украинец также хорошо подготовился к бою и старался удивить соперника. Во-первых, он чаще обычного работал первым номером, во-вторых, не позволял Бриедису грязнить, сразу же указывая рефери на то, что Майрис пробивал по затылку или ниже пояса.

Тем не менее самой большой проблемой Александра оказалось то, что его действия практически не менялись по ходу боя.

Не так давно Александр Усик попрощался с известным специалистом Джеймсом Али Баширом – по словам чемпиона, у них были разные взгляды на тренировочный процесс.

Нынешний тренер Сергей Ватаманюк в перерывах между раундами говорил об одних и тех же вещах – больше насыпать, чаще заходить за переднюю руку Бриедиса. Но, выходя на раунды, Усик продолжал работать так же, как и раньше. Возможно, авторитета Ватаманюка в углу недостаточно, чтобы Александр беспрекословно выполнял его подсказки, возможно, сам тренер не может найти нужных слов, чтобы достучаться до боксёра.

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Какой бы ни была причина, сложно избавиться от ощущения, что в случае чуть лучшей выносливости у Майриса, предложенного Усиком в бое было бы недостаточно, чтобы рассчитывать на благоприятный исход. Будем откровенны, если бы руку после встречи подняли Бриедису, большого скандала не возникло бы. Именно поэтому лицо генерального директора K2 Ukraine Александра Красюка перед оглашением записок напоминало грозовую тучу.

Как бы там ни было, Александр Усик объединил титулы и еще на шаг приблизился к одной из главных целей – стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Но у украинца есть еще одна большая цель, которую он не скрывал с момента перехода в профи – чемпионский титул в хэвивейте.

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Перед полуфиналом WBSS с Бриедисом Усик опять пустился в серьезные рассуждения о титульных боях в супертяжелом весе после победы в турнире, но, как показал отчетный поединок не нужно говорить "гоп", пока не перепрыгнул. Тем более что в финале его ждет серьезнейшее испытание в лице тяжело бьющего и превосходящего в антропометрии кубинца Дортикоса или же владикавказской машины для нокаутов Мурата Гассиева. А даже мысленно переключаться с одной цели на другую, прежде чем будет достигнута первая, сулит потерей концентрации и сопутствующими неприятностями.

Джерело: SportArena