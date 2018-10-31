В Германии заканчивается эпоха правления Ангелы Меркель. Выступая на пресс-конференции в Берлине, она заявила, что не будет даже баллотироваться на пост председателя своей партии "Христианско-демократического Союза" на партийном съезде в декабре.

Новая Германия

Таким образом, она уже точно покинет пост главы ХДС, который она занимала с 2000 года. При этом Меркель заявила, что собирается до выборов 2021 года остаться во главе правительства. Формально – это возможно и полностью законно, но вот политически может оказаться довольно сложно.

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Дело в том, правящая в Германии коалиция страшно ослаблена. Все три входящие в нее партии (ХДС, ХСС и СДПГ) получили рекордно низкие для себя результаты на недавних местных выборах. В электоральном смысле они загибаются, теряют популярность не по дням, а по часам, и тянут друг друга на дно.

Это само по себе было бы проблемой. Но вот с декабря руководить этой коалицией будет человек, которому даже однопартийцы не доверяют руководство собой, то есть Ангела Меркель. После ухода из руководства своей собственной партией ее политическая карьера уже точно завершается. Никакого будущего у Меркель просто нет. Она превращается в политического работающего пенсионера. Всем ясно, что ее дни в политике сочтены и с нетерпением ждут, когда она уже, наконец, освободит место для нового поколения.

Кто-то ждет, а кто-то будет действовать. Верный способ убрать Меркель с поста канцлера – это пнуть слабую коалицию посильнее, чтобы она развалилась. Причем развала все менее популярного правительства хотят как оппозиционеры, так и многие молодые участники самой коалиции, считающие, что старики тянут их с собой на дно. Если в начале будущего года в Бундестаге состоится голосование по вопросу о доверии правительству, то, я уверен, очень многие представители социал-демократов и ХСС будут голосовать против. То есть, за новые выборы.

Сейчас Германии очень нужна встряска, зачистка политического поля от старых и смертельно всем надоевших людей. Те, кто придут им на смену, должны будут предложить совсем новые подходы и абсолютно новую концепцию будущего для своей страны.



Ангела Меркель

Кстати, для меня лично все это обновление рискует стать серьезной проблемой. Дело в том, что место Меркель во главе ХДС уже в декабре может занять Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Для картавого человека вроде меня пять букв "Р" подряд – это настоящая пытка. Поэтому я надеюсь, что она проиграет внутрипартийные выборы Йенсу Шпану – еще одному возможному преемнику Ангелы Меркель.

Как бы то ни было, следующий 2019 год с очень высокой вероятностью станет годом радикального обновления немецкой политической арены. А если повезет, то и немецкая политическая философия получит какие-то новые смыслы и обогатится новыми идеями.



Йенс Шпан

Чем больше я наблюдаю за современной Германией, тем больше убеждаюсь, что ей становится очень и очень тесно в нынешних рамках "обычной европейской страны". Эта страна все-таки совсем необычная. Я бы сказал, в ее генетическом коде заложено стремление к чему-то величественному. Если угодно – имперскому.

Думаю, новое поколение немецких лидеров начнет отстраивать либеральную европейскую континентальную империю. Меркель заложила для этого прекрасный экономический фундамент. Вероятные соперники нейтрализованы – британцы ушли из ЕС, а французы не в состоянии запустить свою экономику с немецкой эффективностью.

Поэтому, я думаю, у немцев имперский путь свободен, они сейчас начнут подчинять себе остальные страны Европы. На этот раз – экономически, ни в коем случае не военным путем. И главная тут задача – не повторить печальный опыт строителей немецкой империи 40-х годов прошлого века. К сожалению, в современном мире все чаще появляются предпосылки к этому.

Антисемитизм в США

С момента своего появления США были одним из самых безопасных мест для евреев, которых то и дело подвергали гонениям в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке. Одна из причин – практически полное отсутствие антисемитизма среди всех прочих американцев. Они не считают евреев или кого-то еще умнее, или лучше всех остальных. В Америке все были переселенцами, все себя чувствовали примерно одинаково и все добивались успеха в равной мере.

А какую ты там религию исповедуешь и каким богам молишься, это было лишь твое личное дело. В общем, это совершенно нормальный подход. Собственно, евреи здорово обогатили и американскую науку, и культуру, и бизнес, и журналистику. В общем, совершенно нормальная позиция. И никто там никогда не считал, что к евреям должно быть какое-то особенное отношение – плохое или хорошее. Агрессивный национализм или антисемитизм там были уделом лишь каких-то совсем уж безголовых фриков.

Но с приходом Дональда Трампа к власти эти фрики полезли изо всех щелей. Они восприняли нового президента и его высказывания как сигнал: теперь можно все! На прошлой неделе полиция всего за несколько дней предотвратила вооруженное нападение на церковь, куда ходили чернокожие в штате Кентукки, нашла ненормального, который рассылал противникам Трампа бомбы по почте, а также поймала человека, устроившего стрельбу в синагоге города Питтсбург.

Вот последний инцидент вызывает у меня особенное беспокойство. Во-первых, нападавший в Питтсбурге успел убить 11 человек. Во-вторых, он кричал антисемитские лозунги о том, что евреи "во всем виноваты" и "должны погибнуть". Потом выяснилось, что Трампа он не любил, так как считал президента марионеткой в руках еврейского лобби. В общем, этот преступник – абсолютный нацист, классический случай юдофоба и атисемита.



Дональд Трамп

В Европе такие люди, к сожалению, попадаются довольно часто. Именно из-за них приходится выставлять охрану у входа в синагоги и другие еврейские учреждения. Но вот в США такого просто не было. Никто там на синагоги раньше не нападал! Я виню в происходящем Дональда Трампа и его безумную риторику, разжигающую ненависть к "другим", к "иным", а также нормализующую насилие. Президент США совсем недавно, например, хвалил своего сторонника за нападение на журналиста.

Он просто тащит свою страну в направлении всеобщего буйного помешательства, настоящего безумия. И у него отчасти получается – все-таки он президент! Это безумие принимает разные формы – кто-то бомбы отправляет, кто-то на синагогу нападает, кто-то в церковь с пулеметом приходит и так далее. Сам Трамп то и дело угрожает войной всем вокруг.

И тут я хочу сказать вот что: либо американцы 6 ноября на выборах в Конгресс проголосуют против его партии, чтобы у президента появился хоть какой-то противовес в политике, либо эскалация безумия в США будет только нарастать. И неизвестно, чем все это закончится.