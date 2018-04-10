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Почерки Кобейна, Леннона і Боуї перетворили в шрифти: фото

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Почерки відомих культових музикантів Курта Кобейна, Джона Леннона і Девіда Боуї дослідили і трансформували в шрифти.

На платформі Songwriters Fonts з'явилися шрифти, створені на основі рукописів відомих музикантів, розповідає видання Buro247 з посиланням на Stereogum.

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Автори проекту – Жюльєн Сенс і Ніколя Дамьен – спеціально досліджували особисті почерки Курта Кобейна, Джона Леннона, Девіда Боуї, Леонарда Коена і Сержа Генсбура. Для створення шрифтів використовували оригінальні зразки листів і нотаток кожного з авторів. Творці відзначають, що розроблені шрифти призначені виключно для особистого користування.

"Всі шрифти були створені для того, щоб надихати музикантів. Написання власних текстів почерком впливових авторів допомагає уяві розвиватися. Відчувати себе Боуї, Кобейном, Коеном, Генсбуром або Ленноном – це, звичайно, ілюзорно, але саме в цьому вся суть" , – розповідають автори нових шрифтів.

Завантажити шрифти можна на сайті Songwriters Fonts.

Теги: LifeStyle Музика Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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