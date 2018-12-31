Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24

Впродовж року, що минає, ми дописували матеріали із порадами для Вашого здоров'я. У цій статті зібрали ті, що зацікавили найбільше. Про корисні продукти, заняття спортом та неочікувані реакції організму на шкідливі звички – читайте далі.

Психологічне здоров'я

Як виявилось, каліграфічно написаний текст може допомагати у профілактиці різних недуг. Каліграфія здатна покращувати пам'ять і знімати нервові розлади. Може бути засобом психотерапії, адже в ній є елементи, які заспокоюють і вирівнюють внутрішній стан людини.

Фахівці зазначають, що у каліграфії важливо все – потрібно тримати поставу рівно, стіл має бути не надто високим, а людина повинна зосередженою. Тому один із найкращих способів психологічної розрядки – саме каліграфічне письмо.





Спробуйте переглянути своє життя і вийдіть із режиму виживання, нормалізуйте сон та займайтесь тим, до чого лежить душа. Ось декілька дієвих порад, як бути не тільки здоровим, а і щасливим:

Не забувайте про 7+ годин сну.

Духовна практика – молитва та медитація потрібні для того, щоби сприяти ясності та достатку у житті.

Якщо ви хочете бути здоровим та щасливим – регулярно займайтесь спортом.

Споживайте як мінімум 30 грамів білка на сніданок протягом 30 хвилин після пробудження. Білкова їжа дає довше відчуття ситості, адже довше перетравлюється у шлунку. Відповідно, вага тіла буде в нормі.

Прийміть холодний душ – занурення у холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття.

Слухайте та читайте щось надихаюче хоча б 15-30 хвилин щодня.

Перегляньте свої життєві погляди – короткотривалі і довготривалі. Це створить цілком нове бачення дня.

Робіть хоча б одну річ для досягнення довготермінових цілей

Збалансоване харчування

Обмін речовин може пришвидшуватися або уповільнюватися залежно від багатьох факторів – недостатнє або надмірне харчування, зменшення або збільшення фізичних навантажень, вплив на організм кліматичних умов, наявності захворювань.

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Що впливає на метаболізм:

– композитний склад тіла (чого більше в організмі-жиру або м'язової маси. Чим більше м'язів, тим вище метаболізм);

– стать (чоловік або жінка: у чоловіків метаболізм вище на 5-10%, ніж у жінок);

– вік (з віком метаболізм сповільнюється);

– харчовий термогенез (енергія, яку організм витрачає на переварювання їжі);

– фізична активність (загальне число калорій, які ви щодня витрачаєте в ході будь-якої діяльності).

Як прискорити метаболізм

Вода допомагає прискорити обмін речовин на 3%. Добова норма споживання чистої води 40 мл*1 кілограм фактичної маси тіла, розділена на 2. Наприклад: жінка з вагою 70 кілограмів повинна випивати 40*70:2 = 1400 мл води.

Дробове харчування

Харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. І ні в якому разі не дозволяй собі голодувати. Голодування уповільнює обмінні процеси.

Додайте в раціон білок

Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні в їжу, організм витрачає в два рази більше калорій на його перероблення. Їжте продукти, які розганяють обмін речовин. Введіть в раціон харчування продукти, які допомагають розігнати метаболізм. А саме: цитрусові, імбир, корицю, червоний гострий перець, зелений чай і каву (не більше 3-х чашок в день), цільнозернові крупи, броколі.

Сніданок

Той, хто відмовляється від сніданку – ніколи не пришвидшить свій метаболізм і не схудне. Саме сніданок дає поштовх обміну речовин.

Здоровий сон

Щоб розігнати метаболізм, потрібно спати не менше 8 годин на добу. Пам'ятайте, якщо не спати достатню кількість часу, прискорити обмін речовин неможливо.

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Часто буває відчуття голоду пізно ввечері, хочеться щось перекусити. Але варто пам'ятати, що є кілька страв та напоїв, яких краще до ранку уникати. Зі слів дієтологів, легкий перекус навіть після півночі ще нікому суттєво не зашкодив. Але якщо без перекусу ніяк, важливо уникати окремих продуктів:

Вживання алкоголю перед сном викликає занепокоєння, сон стає більш переривчастим. Як результат вранці – темні кола під очима, нездоровий колір обличчя і втома протягом дня.Фрукти містять багато цукру, який швидко підвищує рівень глюкози у крові, відповідно, дає багато енергії. Тож буде важко заснути.

Особливо важливо уникати яблук, груш, бананів, вишень, слив, винограду та кавунів.

Те ж саме стосується солодощів і чипсів. Вони загалом дуже шкідливі, але через високу калорійність дають чималу порцію енергії, яка теж заважатиме спати.

Овочі, зокрема, кольорова капуста, китайська капуста, шпинат та помідори містять нерозчинні волокна, тож вони на тривалий час залишаються у кишечнику. А це може викликати метеоризм, що заважатиме спати.

Заняття спортом

Сидячий та малорухливий (офісний) спосіб життя став синонімом нашої цивілізації. Коли терпіти судоми в м'язах та нестерпний біль у спині стає несила, більшість із нас купує абонемент в басейн. Дехто йде туди за порадою лікаря, дехто згадує, що плавання завжди асоціюється зі здоровим, розкутим тілом. Та мало хто підходить до справи з усією відповідальністю, аби вирішити конкретну проблему.

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Кожен хоче хоче мати гарне тіло і бути здоровим. Вам набридло бачити в дзеркалі не те відображення, про яке мрієте. Ви довго вагаєтесь, обираєте, відкладаєте, але нарешті настає цей день, і ви йдете в тренажерний зал. Проте з перших хвилин ви розумієте, що не все так просто, як здавалось. Саме тому варто подбати про спеціалізований одяг для занять спортом, який пропускатиме повітря і буде еластичним.



Важливо правильно підготуватись до походу в тренажерний зал

Не економити на послугах тренера, він складе вашу програму, покаже правильну техніку та розповість про специфіку кожного тренажера. Слідкуйте за поступовим збільшенням ваги, різкий підйом надмірної ваги може серйозно нашкодити вашому здоров'ю. Надзвичайно важливо починати тренування з розминки і завершувати заминкою, розтягуванням, адже від цього залежить безпека вашого тренування та його результативність.

Від яких шкідливих звичок варто відмовитись

Наукові фахівці з Університетського коледжу Лондона представили детальну картину того, які зміни можливі в людському організмі за відмови від алкоголю терміном на місяць. Науковці зібрали групу з 26 волонтерів, яких розділили на два загони. Представники одного продовжували вживати алкоголь відповідно до своїх звичок, тоді як в іншому повністю відмовилися від спиртного рівно на місяць.



Чому таки варто відмовитись від алкоголю

До та після експерименту їм провели повну перевірку здоров'я, артеріальний тиск, біологічні показники печінки та хімічні речовини в крові, які вказують на ризик розвитку раку.

У всіх, хто утримувався від спиртного, поліпшилися аналізи: знизилася вага і зменшився відсоток жирової тканини печінки, поліпшилися якість сну і здатність до концентрації уваги,

– повідомили вчені.

Покращення роботи організму відбулось у людей, які до експерименту не зловживали спиртним, випивали не більше 3 літрів пива або 0,9 літра вина в тиждень. Що стосується учасників, які віддавали перевагу більш високим дозам спиртного, то їм експеримент несподівано допоміг почати пити менше – через три тижні після закінчення випробування, повернувшись до звичного існування, вони стали вживати спиртне на 70 відсотків менше.

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Куріння завдає величезної шкоди організму, повільно його вбиваючи. В Україні налічується 11,5 мільйонів курців, з них 9,1 мільйона чоловіків та 2,5 мільйони жінок. У людей, що палять, збільшується ризик розвитку раку, ішемічної хвороби серця, інсульту, серцевого нападу, ніж у некурців. Проте організм людини має здатність дуже швидко відновлюватись, але для цього потрібно кинути курити.

Позитивні зміни в організмі розпочнуться вже за 20 хвилин – нормалізується тиск та стабілізується пульс. Через 8 годин скоротиться рівень нікотину та оксиду вуглецю. А вже за два дні легені почнуть очищуватись від слизу. Через 1-9 місяців людині стане легше дихати, адже зникне задишка та притаманний кашель. Тому, куріння – та шкідлива звичка, від якої варто відмовитись якомога швидше.

Тож редакція Здоров'я 24 бажає Вам зустріти Новий Рік здорово!

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