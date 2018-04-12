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Починається довга позиційна війна Заходу і Росії, – політолог

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Росія не піде на компроміси
Росія не піде на компроміси / hnonline.sk

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" – Німеччини, Франції і України, але без Росії потрібна, щоб показати, що переговорний процес триває. Щодо практичної користі говорити важко. Тому що все залежить від позиції Росії, яка на піде на поступки.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Як зазначає політолог, зустрічі в Нормандському форматі давно не було, і це ставить під сумнів перспективи мінських домовленостей. Тому зустріч потрібна, щоб показати, що Німеччина, Франція і Україна і далі розраховують на реалізацію відповідного сценарію і планів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Однак, наголошує Олещук, Росія не піде на поступки, в тому числі і щодо питання миротворців. Як говорить експерт, щодо введення миротворців немає прогресу, оскільки позиція Росії залишається незмінною: місія повинна бути розташована на лінії розмежування, і її розміщення Україна повинна узгоджувати з проросійськими колаборантами.

Нинішнє ускладнення відносин між Заходом і Росією, введення санкцій США проти російських олігархів не сприятиме вирішенню питання місії ООН. Росія не піде на компроміси, тому що це буде демонстрація слабкості. А без згоди Кремля питання введення миротворців можна назвати мертвонародженим. Швидше за все, це початок підготовки до позиційної боротьби між Росією і Заходом. Можливо, довгої військової і дипломатичної і війни,
– підкреслив Петро Олещук.

Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом до Німеччини.. Меркель наголосила, що мала продуктивну розмову з Порошенком. Вона також згадала, що під час зустрічі з Порошенком обговорювали й мінський процес. Але. За її словами, немає досі сталого миру, і вони обговорили ті досягнення, які вже вдалось реалізувати. Як зазначила Меркель, потрібно далі співпрацювати заради встановлення миру. Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини та Франції в травні.

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі без узгодження з проросійськими колаборантоми неможливе.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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