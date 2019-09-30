Почнуться економічні проблеми, – Фурса пояснив необхідність траншу МВФ

Якщо Україна не досягне домовленостей з Міжнародним валютним фондом, то на неї чекають серйозні проблеми.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив економіст Сергій Фурса. Він пояснив: "Нам потрібні не так гроші від МВФ, як у нас зараз піковий період по боргових навантаженнях і нам, щоб профінансувати старі борги, потрібно заново брати нові".

До слова: Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні

За його словами, це нормальний процес, адже всі країни світу так живуть. Однак в України інша проблема – їй наразі не довіряють.

Якщо домовленостей не буде, тоді на нас чекають проблеми,

– наголосив Фурса.

Він сказав, що є окрема група, яка складається з світових та європейських банків. Саме вони дають гроші, але в них є головна умова – це наявність програми МВФ.

"Також є ринок, де торгуються єврооблігації, там де інвестори приходять і купують наші цінні папери, які номіновані в гривні. І для них також дуже важливий МВФ. Вони зараз кажуть, що все чудово, кредитні рейтинги підвищуються, але поки ми не готові нічого робити без МВФ. Якщо піде МВФ, то ми зрозуміємо, що це все дешева телевистава і ми тут брати участі не будемо", – розповів експерт.

Фурса додав: "Все впирається в МВФ. Він нам конче потрібний. Критично він нам стане потрібний з березня. До березня ми можемо тягнути цей час, поки є запас міцності, бо наразі нема нагальної потреби виходити і брати якийсь новий борг, бо тільки з березня буде погашення. А от після березня, якщо не буде МВФ, то вже почнуться економічні проблеми".

Навіщо Україні транш МВФ?Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand By, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.



До кінця року Україна має сплатити близько 4,6 мільярда доларів, із яких 1,7 мільярда доларів – у вересні. Крім того, є ще відсотки – це теж чимала сума, яка наближається до мільярда. Без сторонньої допомоги країні буде дуже складно.



У МВФ гроші можна позичити на найбільш вигідних умовах, бонусом отримавши також реформи, які допоможуть економіці краще працювати.