Почули крики про допомогу: поліція випадково врятувала викраденого чоловіка під Києвом, відео

Поліцейські врятували викраденого чоловіка, при чому – випадково. Неподалік Києва правоохоронці зупинили мікроавтобус для перевірки документів у водія, коли раптом почули із салону крики про допомогу.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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В авто виявили побитого чоловіка та двох чоловіків які його охороняли, а також короткоствольну та автоматичну зброю. Потерпілий розповів, що викрали його у Сумах, і повезли в невідомому напрямку. Злочинці вимагали з чоловіка 40 тисяч євро.



За словами потерпілого, його викрали у Сумах



Поліція вилучила короткоствольну та автоматичну зброю

Усіх трьох зловмисників, зокрема і водія, правоохоронці затримали. Усі вони родом з Рівненщини. За фактом викрадення відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відео: поліція врятувала викраденого чоловіка