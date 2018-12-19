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      Почули крики про допомогу: поліція випадково врятувала викраденого чоловіка під Києвом, відео

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      Поліція врятувала викраденого чоловіка під Києвом
      Поліція врятувала викраденого чоловіка під Києвом / НПУ

      Поліцейські врятували викраденого чоловіка, при чому – випадково. Неподалік Києва правоохоронці зупинили мікроавтобус для перевірки документів у водія, коли раптом почули із салону крики про допомогу.

      Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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      В авто виявили побитого чоловіка та двох чоловіків які його охороняли, а також короткоствольну та автоматичну зброю. Потерпілий розповів, що викрали його у Сумах, і повезли в невідомому напрямку. Злочинці вимагали з чоловіка 40 тисяч євро. 

      поліція врятувала викраденого чоловіка під києвом
      За словами потерпілого, його викрали у Сумах

      поліція врятувала викраденого чоловіка під києвом
      Поліція вилучила короткоствольну та автоматичну зброю

      Усіх трьох зловмисників, зокрема і водія, правоохоронці затримали. Усі вони родом з Рівненщини. За фактом викрадення відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі.

      Відео: поліція врятувала викраденого чоловіка

       

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Рівне Викрадення Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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