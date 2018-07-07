Почуваю себе не так чудово, як може здатись, – Сенцов написав нового листа з колонії

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії і голодує вже понад 50 днів, написав листа українській акторці Риммі Зюбіній.

Новий лист від Сенцова Зюбіна оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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У ньому режисер пояснює, як працює перевірка листів у російських тюрмах і чому його послання можуть місяцями йти до адресатів.

Не дивуйся, що відповідь приходить не скоро. Це ж не звичайна електронна пошта, яка приходить на мій ноутбук! Спочатку її читає цензор й інші зацікавлені особи, потім листа роздруковують і віддають мені і може не в той же день. Потім я пишу відповідь і процедура повторюється в тому ж порядку,

– пише Сенцов.

За його словами, така ж складна ситуація і з телефонними дзвінками.

"Звичайно пробуйте, але не факт, що до мене дійде черга. Або взагалі такий дзвінок дозволять, сама розумієш, яка ситуація навколо мене; і тут в тому числі, так що не парся, є ж листи!" – заспокоює Сенцов Зюбіну.

Режисер, який голодує вже 55 днів, написав й про свій стан здоров'я.

Я відчуваю себе нормально, незважаючи на 51 день (голодування, – ред.), звичайно не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров'я – кожен бачить те, що хоче бачити,

– написав Сенцов.

Напередодні вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.