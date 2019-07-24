Подальше перебування за ґратами неминуче призведе до смерті, – Ігор Гриб про ув'язнення сина

Обстеження політв'язня Павла Гриба показали, що подальше його перебування за ґратами призведе до внутрішньої кровотечі та смерті, наголосив його батько Ігор Гриб. Він також додав, що наразі невідомо, куди будуть етапувати Павла Гриба.

Про це батько політв'язня Ігор Гриб повідомив в ефірі на Еспресо.TV.

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Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і знаходження Павла надалі за ґратами призведе до смерті, тому що в цих нелюдських умовах перебування в колонії та ще й етапування буде – це прямий шлях до смерті, тому відкриється внутрішня кровотеча і все, – сказав Ігор Гриб.

Також він розповів, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським за тиждень до виборів. Там озвучили всю проблематику і всі пропозиції, які вже напрацьовані за ці роки. Гриб зауважив, що наразі чекає реакції від Офісу президента.

23 липня Верховний суд Росії визнав рішення про ув'язнення українця Павла Гриба на 6 років "законним". Натомість в українському МЗС заявили, що таке рішення з боку "військової колегії" суду є неправомірним.

Що відомо про хворобу політв'язня?Портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки та підшлункової залози проходить у печінку). Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

Що відомо про справу Павла Гриба?24 серпня 2017 року тоді 19-річний Павло Гриб поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю дівчиною з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Хлопець розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.



Гриба звинувачують в організації терористичного акту. Він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі № 26 в місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.



22 березня 2019 року український політв'язень отримав від суду Росії 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.



30 березня у російських ЗМІ з'явилось повідомлення, що українець припинив голодування. За їхньою інформацією, Гриб прийняв таке рішення після того, як керівництво СІЗО №4 провело з ним роз’яснювальну бесіду про можливе погіршення здоров'я.