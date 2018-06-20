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Подання Луценка щодо зняття недоторканності з "опоблоківців" зникнуть, – політолог

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Подання Луценка – частина тиску на депутатів?
Подання Луценка – частина тиску на депутатів? / Фото з відкритих джерел

З нардепами-фігурантами корупційних справ серед високопосадовців нічого не буде. Як з'явилися подання ГПУ в парламенті щодо зняття з них недоторканності, так вони і зникнуть. Це частина президентської виборчої кампанії.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Як вважає політолог, цілком імовірно, що хтось у ГПУ навчився на рівному місці заробляти гроші. Або нових друзів. Зокрема, депутати від "Опоблоку" Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков, щодо яких ГПУ внесла подання на зняття з них недоторканності, повинні знати, коли день народження у дружини, дітей Юрія Луценка, куди генпрокурор хотів би поїхати на відпочинок.

Війна навколо виборів президента вимагає жертв. Так що про які судові вироки йдеться? Можливо, передача справи до суду – це стимуляція виборців Вілкула і Колєснікова. Луценко, перш за все, політтехнолог, а потім вже майстер розмовного жанру, блискучий унікальний генпрокурор. Дивлячись на чесне обличчя Луценка, ми розуміємо, що він ненавидить гроші. Хоча всі попередні генпрокурори були багатими людьми,
– зазначає Віктор Небоженко.

Зокрема, на думку експерта, Вілкул і Колєсніков – це конкретні округи, де вони мають колосальний вплив.

"Порошенко ніяк не зважиться, на кого зробити ставку на виборах: на Вадима Рабіновича чи Юрія Бойка з Сергієм Льовочкіним. Крім них, в "Опоблоці" ще є Вілкул та інші. Вони не в захваті від жаху другого терміну Порошенка. І всі подання ГПУ щодо зняття недоторканності – спосіб їх тренувати – "Опоблок" і екс-регіоналів. Аби потім вони були м'якші і сприйнятливі до шаленої ідеї Порошенка стати знову президентом. І їм доведеться це робити, щоб ці подання зникли", – вважає Віктор Небоженко.

Нагадаємо, 25 травня гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Парламент досі не розглянув це питання.

Як відомо, в 2019 році відбудуться вибори Президента України. Згідно із соцопитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року, серед кандидатів на президентську посаду відсутні явні лідери, рейтинг усіх основних політиків доволі невисокий. Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців . Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4%, Юрій Бойко – 8,4% та Петро Порошенко – 7,6%. В Олега Ляшка – 7,4%.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юрій Луценко Олександр Вілкул
Джерело: 24 канал
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