Подано проект рішення про припинення договору з інвестором будівництва ТРЦ на Поштовій

Голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський спільно з очільниками фракцій ВО "Батьківщина" та "Єдність" Володимиром Бондаренком та Олександром Омельченком подали проект рішення про припинення інвестиційного договору з компанією, яка будує торгівельний центр на Поштовій площі.

Як заявив Сергій Гусовський, прийняття цього рішення і належне його виконання "поставить крапку" в історії зі скандальним будівництвом ТРЦ.

"Проект рішення про припинення інвестиційного договору є логічним продовженням боротьби за музей на Поштовій. Наша позиція залишається незмінною – на цьому місці має бути саме музей, а не торгівельний центр", – зазначив голова фракції "Самопоміч".

Проект рішення "Про припинення інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 17.04.2013 року "Про будівництво об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі" передбачає три сценарії, метою яких є припинення договору з ТОВ "Хенсфорд-Україна" про будівництво підземного ТРЦ на Поштовій.

Зокрема, пропонується такий алгоритм вирішення питання:

КМДА запропонує ТОВ "Хенсфорд-Україна" припинити інвестиційний договір за згодою сторін. Якщо інвестор відмовиться добровільно припинити договір, то КМДА проаналізує, чи належно виконувалися вимоги договору і, за наявності порушень, скористається правом розірвати договір в односторонньому поряду. Якщо немає згоди сторін або порушень у виконанні інвестиційного договору, КМДА ініціює розірвання договору через суд у зв’язку з істотною зміною обставин (виявлення численних знахідок археологічного характеру, що мають визначну історико-культурну цінність).

Нагадаємо, 21 червня Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, але позиція про розірвання інвестиційного договору не стала складовою цього рішення.