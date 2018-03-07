4 ідеї букетів до 8 березня: коробки, солодощі, овочі-фрукти та папір

Квіти залишаються не лише універсальним, а й безпрограшним подарунком до 8 березня. Ще більше букетові пахучих троянд, тюльпанів, нарцисів, а чи вишуканих піонів та гладіолусів ваша кохана зрадіє тоді, коли такий подарунок ви підготуєте для неї в особливий спосіб. Та й, як виявляється, використовуючи не тільки квіти.

Сайт "24" пропонує декілька небанальних ідей, які допоможуть не лише пороздумувати над оригінальнішою букетною приємністю, а ще виготовити її своїми руками.

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Подарунки на 8 березня своїми руками

Квіти у коробці

Вдало скомпоновані букети, загорнуті в уміло підібраний папір та перев’язані стрічкою, яка робить завершальний акцент композиції, не втрачають своєї популярності. Проте у них вже з’явилися "конкуренти", які стрімко займають позиції на ринку – коробки. Квадратні, прямокутні, круглі чи у формі серця – в кожну з них, акуратно складеними рядами, можна помістити як один вид квітів – здебільшого троянди або піони, так і зробити квіткову композицію з різних сортів, додавши до неї елементи декору.

Квіти у коробці

Окрім того, що такий подарунок виглядає естетично, він також практичний. По-перше, квіти, перебуваючи в коробці, на дні якої вже є губка з водою, будуть зберігати свою свіжість та яскраві барви щонайменше два тижні. По-друге, не варто боятися переносити, перевозити чи переховувати такий подарунок, адже коробка вбереже букет від пошкоджень. А по-третє, таку композицію можна гармонійно доповнити солодощами. Якщо ваша дівчина чи дружина їх обожнює, то сміливо ховайте поміж квітів цукерки або королівський десерт – макаруни.

До слова, неабияким попитом для тих, хто небайдужий до солодкого, користуються цукерково-шоколадні букети.

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Квіти у коробці

Солодкий букет

Це в прямому сенсі смачний подарунок, яким колись таки доведеться поласувати. Ідея формувати солодкі композиції належить німецьким торговцям, які майже два десятиліття тому продавали на вулицях міст пучки карамельок, перев’язані стрічками. Такий задум одразу перейняли американці. Вони почали з’єднувати в букети карамельки у формі квіток на паличці, які перед цим загортали у красиву упаковку. Згодом у європейських країнах та, зрештою, в Україні до таких подарунків почали додавати живі та штучні квіти, а також прикраси – бантики, намистинки, пір’ячка.

Сьогодні існує чимало способів, щоби виготовити такий букет своїми руками. Серед базових матеріалів, що будуть вам для цього потрібні, – цукерки, глянсовий папір, скотч, а також пінопласт та нитки. Далі покладіться вже на власну фантазію, а головне – керуйтеся бажанням приємно та солодко здивувати свою кохану.

Букет з цукерок

Букет з цукерок

Овочево-фруктовий заряд

Виготовляючи своїми руками такий букет, радимо визначатися, чи буде він суто овочевим, а чи лише фруктовим, або ж поєднуватиме і овочі, і фрукти. Після цього сходіть в магазин чи на ринок та запасіться плодами, щоби в разі невдалої спроби створити подарунок за ними не довелося бігти знову. До слова, вони мають бути досить стиглими та без плям. Для початку весняного сезону в овочево-фруктову композицію підійдуть всі інгредієнти, які пропонують магазинні полиці: огірок, помідор, перець, морква, лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, хурма, навіть банани, гранати та виноград. Тут важливо вдало поєднати кольорову гаму, яка і так тішитиме яскравістю.

Букет з овочів та фруктів

Ще замість створення композиції з цілих фруктів та овочів, можете спробувати техніку різьблення карвінг. До потрібних вам, наприклад, паперу та ниток, додайте ніж і ножиці. Виграшним буде, якщо вітамінну композицію з овочів і фруктів таки доповнити живими квітами.

Дивіться відео, як зробити власними руками букет з овочів та фруктів:

Паперові квіти

А от такий букет свою власницю потішить найдовше: дивитися на нього і згадувати весняні аромати можна буде і пізньою осінню, і холодною зимою.

Букет з паперових квітів

При виготовленні композиції головне не нехтувати акуратністю, адже працювати доведеться із папером, картоном, клеєм, намистинками, бісером, нитками та іншими предметами рукоділля. Обирати для цієї композиції варто гофрований папір. Він – зручний у роботі, бо вироби з нього легко піддавати будь-якій формі чи підфарбовувати. Беручи весняну тематику, можна зупинитися на виготовленні тюльпанів, нарцисів, крокусів та, звісно, троянд. Окрім паперу, з якого формуватимете ці квіти, вам знадобляться ножиці, клей, дріт, можливо зубочистки. Весь процес займе до години часу, якщо ви попередньо потренуєтеся.

Дивіться відео, як зробити букет з паперових квітів:

Тому обирайте з-посеред запропонованих ідей ту, яка найбільше вразить вашу кохану, фантазуйте із формою, кольорами та інструментами, а головне – вкладайте у виріб частинку тепла та душі.