Подарунок до нового року. Генеральный прокурор – про справи проти старих і нових депутатів

До генерального прокурора Руслана Рябошапки вже два місяці прикута увага суспільства, адже прокуратура активно розпочала розслідувати справи, в яких фігурують відомі політики.

Але не всім до вподоби діяльність нового генерального прокурора. На Рябошапку розлютились навіть представники монобільшості – депутати "Слуги народу". Що про це думає сам генпрокурор, які перспективи справ проти Порошенка та його оточення та коли будуть нові подання на народних депутатів, запитала Руслана Рябошапку журналістка 24 каналу Анна Калюжна.

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Про тиск

Колишні регіонали, зокрема соратник Януковича Андрій Портнов намагається, в основному через справу Стерненка, тиснути на вас. До нього приєднались й депутати зі "Слуги народу" – Бужанський, Дубінський, Поляков. Вони домагаються вашої відставки. Як ви це розцінюєте? Відчуваєте їх тиск?

Я розцінюю це позитивно. Так ми розуміємо, що все робимо правильно. Це нормально, коли комусь не подобаються наші дії. Якщо мова йде про конкретні справи або про атестацію прокуратури, то вони знайшли привід й через нього намагаються атакувати нас. Але ми працюємо абсолютно спокійно, не звертаємо на це увагу.

Тобто ви не вважаєте, що Президент чи Верховна Рада можуть дослухатися до думки депутатів?

Я не вірю у те, що парламент назбирає 226 голосів для моєї відставки.

Чи відчуваєте ви тиск фігурантів якоїсь справи чи з боку влади?

Очевидно, що певний медійний тиск є, але ми намагаємось не звертати на нього увагу. Ми продовжуємо роботу.

Про Порошенка та його оточення

На екс-президента України Петра Порошенка в ДБР відкрито чимало справ. Чи має хоч одне з цих проваджень достатньо доказів для оголошення підозри й передачі справи до суду?

Мені здається, що є низка епізодів, за які він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Але це не ті справи, про які говорив голова ДБР й один з тих, хто зараз атакує генеральну прокуратуру (Андрій Портнов, – 24). У нас є свої епізоди, які ми розслідуємо, вони, на нашу думку, дуже перспективні.

Щодо інших гучних справ, наприклад якщо взяти персону Ігоря Кононенка, соратника Порошенка, здається, НАБУ відкривала справу щодо недостовірних даних в його деклараціях. Що можете сказати про це розслідування?

Справа нікуди не ділася. Провадження триває.

Про Портнова

Андрій Портнов переслідує журналістів програми "Схеми", які висвітлюють його діяльність й спроби впливати на суд. Як відомо, він отримав певний захист від "112 каналу", Портнову навіть видали посвідчення журналіста. Як можете оцінити його витівку?

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Посвідчення журналіста "112 каналу" ніяк не вплине на кваліфікацію його дій, з точки зору кримінального кодексу. Мені здається, це такий собі "тролінг" інших журналістів з його сторони.

Резонансні справи

Коли нам чекати нові подання на народних депутатів?

Вони будуть до нового року. Працюємо над доказовою базою, коли фактів буде достатньо, ми обов’язково будемо звертатися до парламенту, аби отримати дозвіл на вчинення процесуальних дій. У цих справах фігурують чинні народні депутати як від влади, так і від опозиції.

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Хто веде справи по Медянику та скандалу у фінансовому комітеті? Як швидко будуть якісь результати по цим провадженням?

Ці справи веде САП – Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наскільки я знаю, там доволі активно проводяться слідчі дії, кожен день допитують народних депутатів. Я намагаюся не втручатися в роботу САП, вони достатньо активно працюють самостійно. Ми теж проводимо своє власне службове розслідування, коли закінчимо, то матеріали будуть передані в САП.

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