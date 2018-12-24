Подарунок за 6 мільйонів доларів: як заступник голови СБУ отримав квартиру в центрі Києва

Подарунки люблять усі, але не всім щастить отримати щось омріяне. Щось таке, чого сам собі не купиш. Наприклад, апартаменти у хмарочосі в самому центрі Києва. Проте декому з українських чиновників це вдалося.

Лаунж-зона, ресторан та термальний басейн на даху, з якого відкривається вид на весь Печерський район й Олімпійський стадіон. Це – житловий комплекс Jack House, який розташований на бульварі Лесі Українки.

Читайте також: Елітні квартири, машини та вілли у Туреччині: казкові багатства Мирослава Продана

Будинок здали в експлуатацію менше як рік тому й влаштували пишне святкування з нагоди його відкриття. Вартість квартир там відповідна – кожен квадратний метр обходиться покупцям приблизно у дві тисячі доларів.

Простим українцям про житло тут залишається лише мріяти. Та нещодавно двокімнатну квартиру в Jack House придбав син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. За неї він мав викласти не менше, ніж п'ять мільйонів гривень. А ось одному цінному співробітнику СБУ житло у цьому комплексі дісталося безкоштовно.



Олександр Аваков

У 2009 році Віктор Кононенко починає займатися захистом національної безпеки в СБУ Черкаської області. Після Майдану він пішов на підвищення: став заступником начальника СБУ на Черкащині. На початку 2017 року Кононенко перебрався до Києва, де одразу очолив Департамент захисту національної державності у центральному офісі СБУ.

Бувши переведеним до Києва, я стояв на черзі. У мене є вислуга, яка це дозволяє – жодних проблем з цим. Повірте мені, купити квартиру в цьому будинку я б ніколи не зміг,

– зазначав Віктор Кононенко.

Справді, квартиру за офіційну зарплату Кононенка не купиш. Але ця зарплата точно вища, ніж середня в Україні. В останній, доступній широкому загалу, декларації за 2015 рік Кононенко вказав річну зарплатню у розмірі понад 400 тисяч гривень. Це – за роботу в СБУ у Черкасах. Скільки він отримує в Києві невідомо, оскільки з 2016 року спецслужба всі свої декларації засекретила.



Віктор Кононенко

Окрім цього, родина Віктора володіє низкою квартир в Черкасах. Найбільша кількість записана на його тещу: впродовж останніх років жінка, яка живе на одну лиш пенсію, стала власницею одразу трьох помешкань у центрі Черкас.

Більше – дивіться у програмі.