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      Подарунок за 6 мільйонів доларів: як заступник голови СБУ отримав квартиру в центрі Києва

      Наші гроші 79 Читать новость на русском

      Подарунки люблять усі, але не всім щастить отримати щось омріяне. Щось таке, чого сам собі не купиш. Наприклад, апартаменти у хмарочосі в самому центрі Києва. Проте декому з українських чиновників це вдалося.

      Лаунж-зона, ресторан та термальний басейн на даху, з якого відкривається вид на весь Печерський район й Олімпійський стадіон. Це – житловий комплекс Jack House, який розташований на бульварі Лесі Українки.

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      Будинок здали в експлуатацію менше як рік тому й влаштували пишне святкування з нагоди його відкриття. Вартість квартир там відповідна – кожен квадратний метр обходиться покупцям приблизно у дві тисячі доларів.

      Простим українцям про житло тут залишається лише мріяти. Та нещодавно двокімнатну квартиру в Jack House придбав син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. За неї він мав викласти не менше, ніж п'ять мільйонів гривень. А ось одному цінному співробітнику СБУ житло у цьому комплексі дісталося безкоштовно.

      Олександр Аваков
      Олександр Аваков

      У 2009 році Віктор Кононенко починає займатися захистом національної безпеки в СБУ Черкаської області. Після Майдану він пішов на підвищення: став заступником начальника СБУ на Черкащині. На початку 2017 року Кононенко перебрався до Києва, де одразу очолив Департамент захисту національної державності у центральному офісі СБУ. 

      Бувши переведеним до Києва, я стояв на черзі. У мене є вислуга, яка це дозволяє – жодних проблем з цим. Повірте мені, купити квартиру в цьому будинку я б ніколи не зміг,
      – зазначав Віктор Кононенко.

      Справді, квартиру за офіційну зарплату Кононенка не купиш. Але ця зарплата точно вища, ніж середня в Україні. В останній, доступній широкому загалу, декларації за 2015 рік Кононенко вказав річну зарплатню у розмірі понад 400 тисяч гривень. Це – за роботу в СБУ у Черкасах. Скільки він отримує в Києві невідомо, оскільки з 2016 року спецслужба всі свої декларації засекретила.

      Віктор Кононенко
      Віктор Кононенко

      Окрім цього, родина Віктора володіє низкою квартир в Черкасах. Найбільша кількість записана на його тещу: впродовж останніх років жінка, яка живе на одну лиш пенсію, стала власницею одразу трьох помешкань у центрі Черкас.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Наші гроші СБУ Корупція Розслідування Новини Києва Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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