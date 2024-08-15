Нагадаємо, що раніше Сальдо визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі й запереченні збройної агресії Росії проти України. Його вже заочно засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Що відомо про "зернову справу" Сальдо

Сальдо став керівником вищого рангу на окупованій території Херсонщини у 2022 році. Колаборант здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

Восени того ж року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" – підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою та відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний і залізничний транспорт.

У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, які належали різним суб’єктам господарювання.

Однак Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 мільйонів гривень,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що лише за 2023 рік Україна втратила через окупацію південних та східних регіонів щонайменше 8.5 мільйонів тонн врожаю.