Передвиборча обіцянка, яка скоро має стати реальністю – президент з дня на день має ініціювати законопроєкт про податкову амністію або так звану нульову декларацію. Його історія почалась ще у 2019 році і до спільного знаменника прийшли лише влітку 2020 року.

Детальніше про передвиборчу обіцянку – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Незабаром Зеленський внесе у Верховну Раду закон про податкову амністію, – нардеп

Про що мовиться?

Йдеться про амністію зарплат у конвертах і незадекларовані статки від бізнесу. За підрахунками голови профільного комітету, йдеться про сотні мільярдів доларів – і виведених за кордон, і осілих у кишенях. Утім, запевняють, декларація у парі з амністією буде добровільною і триватиме впродовж 9 місяців.

Що таке податкова амністія? Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

Розраховують таким чином детінізувати економіку і залучити ці кошти в обіг національної економіки. А ще – поповнити бюджет коштом податків.

Параметри амністії:

5% – загальна ставка,

9% – підвищена ставка на активи, які перебувають за кордоном,

18% на готівку.

Успіхом вважатимуть виведення навіть 10 мільярдів доларів. Утім, навіть такий скупий прогноз поділяють не всі.

Цю амністію робити потрібно. Але очікувати від неї економічного дива – дуже оптимістично. Якщо ми хоч 1 мільярд зберемо з цього у держбюджет – це буде диво. Нашим податковим органам не вірять, владі теж,

– вважає народний депутат з партії "Голос" Ярослав Железняк.

Основна проблема – недовіра до влади

Амністувати капітал зможуть усі, хто не був причетний до важких кримінальних правопорушень і не обіймав держпосаду. Втім, попри обіцянки не притягати потім до відповідальності за порушення економічного законодавства, на думку експертів, багато хто сумніватиметься.

Умовно у мене є 100 мільйонів доларів. Я покажу їх Україні, сплачу 10 мільйонів податку і скажу, що все гаразд. Я б так зробив, якби мав би довіру до того, що завтра не зміниться президент, уряд, вони не змінять закон і не намагатимуться робити якісь розслідування,

– розповів ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

Відсутність інформування

Крім недовіри до влади, немає чіткого інформування: чи буде податкова амністія багаторазовою, що взагалі може мати невтішні результати при перших хвилях індульгенції.

У нас немає податкової реформи, у нас ніхто не почне платити податки після, а лише легалізують статки, які були до цього. Таким чином, ця легалізація дозволить людям і далі не платити податки,

– переконаний інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Іншою проблемою, на думку експертів, з якими вже мали справу інші країни, може стати подальше недекларування доходів навіть сумлінних платників податків. Адже спадатиме на думку, що краще дочекатися на чергову амністію і заплатити у рази менше податків, аніж робити це за законом.