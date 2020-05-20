Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити
Деякі українці повинні подавати декларацію про майно і доходи для того, щоб сплатити податки. Проте це роблять також і для того, щоб держава надала податкову знижку і повернула частину грошей.
Декларування доходів та майна поки не є обов’язковим для всіх громадян. Проте ця процедура з 2020 року є обов’язковою, якщо ви отримали дохід чи майно зі списку, який ми наводимо нижче. Що потрібно декларувати, як це зробити та як з цього можна отримати податкову знижку – у матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Єдиний рахунок в Україні: як зміниться сплата податків
Що потрібно декларувати у 2020
У 2020 українці повинні задекларувати ті доходи та майно, які отримали у 2019.
Отримані гроші від інших фізосіб
Українці повинні декларувати доходи, тобто отримані від інших людей гроші, якщо отримали їх за:
- надання в оренду (лізинг) рухомого або нерухомого майна (автомобілі, квартири, будинки тощо);
- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Тобто від усіх, крім батьків, рідних бабусь та дідусів, чоловіка чи дружини, дітей та рідних сестер і братів;
- при нотаріальному оформленні спадщини за якою не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Прощені борги
За законом, якщо ви берете у борг, а його вам списують, анульовують чи прощають, то ви повинні сплатити податки. Адже це розглядають як дохід. Списаний борг потрібно декларувати за умов:
- сума перевищує 1 043 гривні (це 25% від мінімальної зарплати у 2019);
- кредитор прийняв рішення списати борг не через банкрутство;
- кредит списали до закінчення строку позовної давності.
Дохід від продажу
Якщо ви продаєте щось як фізична особа, а не підприємець, то це варто згадати у щорічній декларації. Це стосується:
- власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 208 тисяч гривень (це 50 "мінімалок" у 2019);
- власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари;
- рухомого майна, якщо це другий автомобіль чи інший транспортний засіб, який ви продаєте протягом року;
- нерухомості, яка перебуває у власності менше 3 років.
Інші доходи
Якщо ви інвестували в акції чи вивели гроші на фондовий ринок, дохід з цього доведеться вказати в декларації. Це стосується будь-якої інвестиційної діяльності.
Доходи з іноземних джерел також підлягають оподаткуванню. Це не стосується звичайних грошових переказів.
Важливо Фінмоніторинг-2020: чи будуть перевіряти поповнення картки та що чекає українців
Як подавати декларацію
- Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис.
- Прикріплюєте ключ та вводите пароль.
- Вибираєте режим "Електронний кабінет для громадян".
- Обираєте підпункт "Подання декларації про майновий стан і доходи".
- Створюєте декларацію та заповнюєте відповідні поля.
- Зберігаєте декларацію, підписуєте та надсилаєте.
Що потрібно заповнити у декларації
- Тип декларації (звітна, звітна нова або уточнювальна);
- Категорія платника;
- Загальна сума оподаткованого доходу;
- Сплачений податок та військовий збір;
- Сума податку та військового збору, яку треба сплатити по поданій декларації;
- Інші доходи за рік, які не підлягають оподаткуванню;
- Реквізити для отримання грошей, якщо маєте право на податкову знижку;
- Відомості про майно, яке надавали в оренду (якщо).
Для наочного розуміння перегляньте відео:
Декларацію можна особисто подати в податковій, але зробіть це після карантину. На цьому сайті можна завантажити відповідну форму. Мати з собою документи (паспорт та ідентифікаційний код), а також за потреби додатки, що свідчать про інвестиційну діяльність, документи на квартиру, яку здавали в оренду тощо.
Коли потрібно подавати декларацію
Щорічну декларацію потрібно подавати до 1 квітня. Проте через карантин термін продовжили. Тепер українці можуть задекларувати свої доходи та майно до 1 липня.
Покарання за неподання чи несвоєчасне подання
За неподання, несвоєчасне подання або неправдиві дані передбачено штраф. Від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів. У 2020 це 51-136 гривні. У випадку повторного порушення протягом одного року штраф зростає до 85-136 гривень.
Штрафи не стосуються тих, хто добровільно подає декларацію, тобто з метою отримання податкової знижки.
Як сплачувати податки
Сплатити податки з доходів, які вказали у декларації, потрібно за двома кодами:
- "11010500" – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;
- "11011001" – військовий збір, що сплачується за результатами декларування.
Реквізити для оплати можна знайти на сайті Державної податкової служби України.
Коли потрібно сплатити податки
Сплатити податки з доходів та майна, які вказали у декларацію, потрібно до 1 липня. Проте через карантин сплату податків перенесли до 1 жовтня.
Як отримати податкову знижку
Декларація це не лише про втрату грошей. Задекларувавши свої доходи та майно, можна отримати податкову знижку і отримати повернення частини вже сплачених податків. Це стосується таких витрат:
- сплачена вартість навчання за українця (платника податків або члена сім'ї першого ступеня, тобто батьків, чоловіка/дружини чи дитини) в навчальних закладах;
- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;
- сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;
- сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;
- оплата допоміжних репродуктивних технологій;
- оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
- сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;
- сума орендної плати, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи;
- сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.
Щоб отримати цю податкову знижку, потрібно заповнити онлайн-форму так само і в окремому розділі заповнити витрати, які ви здійснили з вище переліченого списку. При цьому необхідно вказати реквізити для повернення грошей. В деталях описали вище.
Корисно Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому
Важливо, що громадяни, які мають право на податкову знижку можуть подавати відповідну декларацію до 31 грудня.