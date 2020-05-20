Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити

Деякі українці повинні подавати декларацію про майно і доходи для того, щоб сплатити податки. Проте це роблять також і для того, щоб держава надала податкову знижку і повернула частину грошей.

Декларування доходів та майна поки не є обов’язковим для всіх громадян. Проте ця процедура з 2020 року є обов’язковою, якщо ви отримали дохід чи майно зі списку, який ми наводимо нижче. Що потрібно декларувати, як це зробити та як з цього можна отримати податкову знижку – у матеріалі 24 каналу.

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Що потрібно декларувати у 2020

У 2020 українці повинні задекларувати ті доходи та майно, які отримали у 2019.

Отримані гроші від інших фізосіб

Українці повинні декларувати доходи, тобто отримані від інших людей гроші, якщо отримали їх за:

надання в оренду (лізинг) рухомого або нерухомого майна (автомобілі, квартири, будинки тощо);

(лізинг) рухомого або нерухомого майна (автомобілі, квартири, будинки тощо); успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Тобто від усіх, крім батьків, рідних бабусь та дідусів, чоловіка чи дружини, дітей та рідних сестер і братів;

майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Тобто від усіх, крім батьків, рідних бабусь та дідусів, чоловіка чи дружини, дітей та рідних сестер і братів; при нотаріальному оформленні спадщини за якою не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Прощені борги

За законом, якщо ви берете у борг, а його вам списують, анульовують чи прощають, то ви повинні сплатити податки. Адже це розглядають як дохід. Списаний борг потрібно декларувати за умов:

сума перевищує 1 043 гривні (це 25% від мінімальної зарплати у 2019);

кредитор прийняв рішення списати борг не через банкрутство;

кредит списали до закінчення строку позовної давності.

Дохід від продажу

Якщо ви продаєте щось як фізична особа, а не підприємець, то це варто згадати у щорічній декларації. Це стосується:

власної продукції тваринництва , якщо їх сума сукупно за рік перевищує 208 тисяч гривень (це 50 "мінімалок" у 2019);

, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 208 тисяч гривень (це 50 "мінімалок" у 2019); власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари;

продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари; рухомого майна , якщо це другий автомобіль чи інший транспортний засіб, який ви продаєте протягом року;

, якщо це другий автомобіль чи інший транспортний засіб, який ви продаєте протягом року; нерухомості, яка перебуває у власності менше 3 років.

Інші доходи

Якщо ви інвестували в акції чи вивели гроші на фондовий ринок, дохід з цього доведеться вказати в декларації. Це стосується будь-якої інвестиційної діяльності.

Доходи з іноземних джерел також підлягають оподаткуванню. Це не стосується звичайних грошових переказів.

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Як подавати декларацію

Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис. Прикріплюєте ключ та вводите пароль. Вибираєте режим "Електронний кабінет для громадян". Обираєте підпункт "Подання декларації про майновий стан і доходи". Створюєте декларацію та заповнюєте відповідні поля. Зберігаєте декларацію, підписуєте та надсилаєте.

Що потрібно заповнити у декларації

Тип декларації (звітна, звітна нова або уточнювальна);

Категорія платника;

Загальна сума оподаткованого доходу;

Сплачений податок та військовий збір;

Сума податку та військового збору, яку треба сплатити по поданій декларації;

Інші доходи за рік, які не підлягають оподаткуванню;

Реквізити для отримання грошей, якщо маєте право на податкову знижку;

Відомості про майно, яке надавали в оренду (якщо).

Для наочного розуміння перегляньте відео:

Декларацію можна особисто подати в податковій, але зробіть це після карантину. На цьому сайті можна завантажити відповідну форму. Мати з собою документи (паспорт та ідентифікаційний код), а також за потреби додатки, що свідчать про інвестиційну діяльність, документи на квартиру, яку здавали в оренду тощо.

Коли потрібно подавати декларацію

Щорічну декларацію потрібно подавати до 1 квітня. Проте через карантин термін продовжили. Тепер українці можуть задекларувати свої доходи та майно до 1 липня.

Покарання за неподання чи несвоєчасне подання

За неподання, несвоєчасне подання або неправдиві дані передбачено штраф. Від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів. У 2020 це 51-136 гривні. У випадку повторного порушення протягом одного року штраф зростає до 85-136 гривень.

Штрафи не стосуються тих, хто добровільно подає декларацію, тобто з метою отримання податкової знижки.

Як сплачувати податки

Сплатити податки з доходів, які вказали у декларації, потрібно за двома кодами:

"11010500" – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

"11011001" – військовий збір, що сплачується за результатами декларування.

Реквізити для оплати можна знайти на сайті Державної податкової служби України.

Коли потрібно сплатити податки

Сплатити податки з доходів та майна, які вказали у декларацію, потрібно до 1 липня. Проте через карантин сплату податків перенесли до 1 жовтня.

Як отримати податкову знижку

Декларація це не лише про втрату грошей. Задекларувавши свої доходи та майно, можна отримати податкову знижку і отримати повернення частини вже сплачених податків. Це стосується таких витрат:

сплачена вартість навчання за українця (платника податків або члена сім'ї першого ступеня, тобто батьків, чоловіка/дружини чи дитини) в навчальних закладах;

за українця (платника податків або члена сім'ї першого ступеня, тобто батьків, чоловіка/дружини чи дитини) в навчальних закладах; частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;

житловим кредитом; сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

або благодійних внесків неприбутковим організаціям; сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення; оплата допоміжних репродуктивних технологій;

технологій; оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

дитини, включаючи сплату державного мита; сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

на альтернативні види палива; сума орендної плати, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи;

плати, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи; сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Щоб отримати цю податкову знижку, потрібно заповнити онлайн-форму так само і в окремому розділі заповнити витрати, які ви здійснили з вище переліченого списку. При цьому необхідно вказати реквізити для повернення грошей. В деталях описали вище.

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Важливо, що громадяни, які мають право на податкову знижку можуть подавати відповідну декларацію до 31 грудня.