Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує

Новий парламент приступив до виконання своїх передвиборчих обіцянок. А обіцяно було чимало! Зокрема, й так звана податкова амністія. Про можливість запровадження якої вже з наступного року говорять у "Слузі народу". Що податкова амністія означає для українців та які ризики приховує – читайте у блозі 24 каналу.

Що таке податкова амністія

Спочатку, що таке "податкова амністія", чи як ще її називають – "економічна амністія" або "амністія капіталів". Якщо просто – це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

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У президента вважають, – задекларував своі наявні активи і заплатив з них податки – вважай, почав відносини з державою "з чистого аркуша". Тобто, замість ховати гроші за кордоном, або "під матрацом" чи у скляній банці на городі – тепер кожен зможе легалізувати свої готівкові заощадження або гроші, рахунки чи нерухомість за кордоном. Це, мовляв, повернення грошей в легальну економіку. І люди захочуть інвестувати свої кошти в свою країну.

Що нам пропонують

Отже, що нам пропонують?

►Середню ставку оподаткування при декларуванні встановити на рівні 5%. Є пропозиції і 9% – наприклад, на закордонні кошти, які власник не планує повертати в Україну. Лунали пропозиції і про 2,5%, у разі якщо за задекларовану готівку купуєш облігації внутрішньої державної позики.

► Розмір цієї ставки буде залежати від кількох чинників, зокрема, і від виду доходів що декларуються.

► Запуск самої "нульової декларації" планується вже з 2020 року. А ще за рік-два – ввести обов’язкове декларування для всіх фізичних осіб. Українцям запропонують так зване "сімейне декларування", – оплату податків за сім'ю в цілому.

Ідея нульової декларації вже існувала

Варто сказати, ідея нульової декларації в Україні не нова. Наприклад, у 2014 році був податковий компроміс для юридичних осіб, щоб дозволити бізнесу, який змушували працювати з конвертаційними центрами так званої сім`ї екс-президента Януковича, відсікти цю негативні податкову історію. Певна сума коштів від податкового компромісу тоді в бюджет надійшла, хоча частина підприємств просто пішли в ліквідацію.

Сам закон був настільки заплутаним, що виникало багато питань, і були можливості податківцям зловживати повноваженнями.

Головні ризики податкової амінстії

Наприклад, основна ідея податкової амністії яка? Це виведення коштів з тіні під певний відсоток податку, нижчий ніж загальна ставка оподаткування в країні, та звільнення від відповідальності за недекларування доходів та несплату податків за минулі періоди. Тобто за ухилення від сплати податків.

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Але, тут постає інше питання належної роботи правоохоронних органів – щоб не зловживали розкритою інформацією та не почали таких людей, які скористалися амністією, переслідувати за іншими статтями Кримінального кодексу. Це потребує чіткого регулювання.

► Нестабільність банків чи питання курсу – на страх і ризик

Також, фізичні особи – платники податків – повинні довести, що задекларовані під час амністія кошти в них справді є, а це означає – віднести гроші в банк. Але надійність і стабільність конкретного банку ніхто не може гарантувати. Тобто, громадяни мають ризикувати, якщо хочуть задекларувати такий дохід, а нестабільність наших банків чи питання курсу – на їх страх і ризик. І про це треба чесно говорити.



Українцям доведеться довіряти банкам на свій страх і ризик // фото rawpixel.com

► Можливість амністування капіталу і статків чиновників, які нажили їх корупційним чином

Насправді, головні ризики лежать на поверхні і суттєво не змінилися за останні роки. Серед них – можливість амністування капіталу і статків чиновників, які нажили їх корупційним чином. Цього не можна допустити. Поясню чому. Наприклад мама депутата покаже, що у неї є 1 мільйон доларів. При цьому вона ніби й не чиновник і не вкрала їх. Вона заплатить 5 або 2,5% податку за те, що покаже цей дохід. Потім же спокійно за договором дарування подарує цю суму своєму синові депутату. А як ми знаємо, дарування між родичами першого ступеня споріднення не обкладається податком. Ось і легалізація доходу в наявності.

Коли є сенс проводити податкову амністію

За великим рахунком, сенс для держави проводити податкову амністію і всіх "обнуляти" є у кількох випадках.

► Перший доволі простий: державі банально потрібні гроші. І вона розуміє, що залучення коштів, які сьогодні в матраці, ще й із сплатою певної суми податку, дещо детінізує та пожвавить економіку.

► Другий випадок – більш системний та стратегічний: держава хоче встановити точку "нуль", обнулити ситуацію, щоб запровадити контроль за витратами фізичних осіб. Що означає – витрачаєш тільки те, що офіційно заробив та задекларував.

Справжня податкова амністія доцільна тільки в тому випадку, якщо після неї відразу ж буде введений контроль за витратами громадян.

Це означає що при кожній покупці, наприклад, вище 50 тисяч гривень магазин або ФОП повинен буде направити в податкову інформацію про покупця і суму покупки. І податкова буде цю суму співвідносити з доходами такої особи.

Та чи готовий наш податковий орган, який в стадії реорганізації, до такого обсягу інформації? Чи не буде зловживань? Будуть однозначно!

І потрібно чесно про це зараз говорити. Або хіба що влада таких амністій планує кілька, як це, наприклад, було в Італії. Там легалізувались фінансові інструменти і капітал, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, твори мистецтва. Заявникам пропонувалось два способи — репатріація або легалізація.

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Але що добре, в Італії платник податків отримував сертифікат щодо такої легалізації, який, фактично, закріплював право заявника на оскарження можливих претензій і розслідувань стосовно заявленого майна за фактами, що були до легалізації. Одночасно було посилення відповідальності за порушення податкового законодавства. Штраф за порушення після амністії складав 5−25% від суми не задекларованих коштів плюс конфіскація майна на таку ж суму.

Питання закордонних активів

Та повернемось до України. Окрім коштів під матрацом для більш заможних громадян стоїть ще питання закордонних активів. Хоч це не надто стосується простих українців, бо їх не так багато, але вартість активів може виявитися доволі значною. Як правило, українці володіють нерухомістю або компаніями за кордоном непрямо, а через юридичну особу. І зараз вони таку юрособу повинні будуть показувати, а себе вказати її власником. Але ж це означає, що після амністії такі громадяни повинні будуть звітувати про діяльність цієї юрособи, а значить, і її банківські операції, зокрема в НБУ. Не впевнена, що багато охочих знайдеться.



Після амністії громадяни повинні будуть звітувати про діяльність юрособи,

через яку володіють нерухомістю за кордоном // фото rawpixel.com

Підсумок

Та попри ці ризики та недоліки, сама ідея податкової амністії є доброю. За великим рахунком, якщо рухаємось в європейському напрямку, маємо дати можливість українцям раз і назавжди, дістати гроші з-під "матраців", "відбілити" їх і, як то кажуть, жити з чистою совістю.

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Головне, щоб впроваджуючи цю ініціативу, влада врахувала усі ці ризики. Інакше, поборовши одне "лихо", можемо отримати інше. Тут треба розумний виважений і професійний підхід.