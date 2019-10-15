Податкова напруга: що впроваджуватиме команда "Слуги народу" для ФОПів

Про нововедення для ФОПів, вілу дружини Авакова, деофшоризацію економіки, загальне декларування доходів – у програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко розповів народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про ФОПів

– В сфері публічних фінансів, коли ми йшли у владу, то чітко розуміли, що ми будемо робити. Ми говорили про те, що деякі рішення можуть бути непопулярними, а деякі популярними. До речі, більшість рішень, які ми прийняли, то вони все ж таки є популярними і сприймаються суспільством досить позитивно.

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– Питання про ФОПів – це насправді не питання про ФОПів, а законопроєкт спрямований на детінізацію економіки України. Він спрямований в першу чергу проти зловживань великого бізнесу з використанням інструменту єдиного податку. Тобто, коли великий магазин продає свої товари через 10 чи більше ФОПів й таким чином ухиляється від оподаткування.

Цей законопроєкт був переписаний двічі. Вперше – до першого читання ми подали законопроєкт зі значком "1", тобто альтернативний законопроєкт депутатський. І потім до другого читання він був також змінений істотно.

– Законопроєкт про єдиний рахунок для підприємців був переписаний практично повністю від того варіанту, який був внесений на початку вересня до Верховної Ради.



Данило Гетманцев

– Такі публічні обговорення, які ми влаштовуємо в комітеті, вони виявляють досить багато вад в тих редакціях, рішеннях, які ми пропонуємо для прийняття. Тому вони є корисними, мені здається, що це досить така вдала практика, коли ми це все обговорюємо, враховуємо й отримуємо досить якісний документ на виході.

– У нас триває дискусія, напевно, ми покращимо становище платників єдиного податку. Ми вже, до речі, збільшили ліміт для другої групи з півтора мільйона до 2,5 з мільйонів. Тобто цей процес триває.

— Але сам по собі законопроєкт, який проголосований Верховною Радою, він спрямований проти великого бізнесу. Який масово використовує інструмент єдиного податку, аби не сплачувати ПДВ, аби реалізовувати контрабандний товар, аби не сплачувати податок на прибуток підприємств.



Інтерв'ю з Гетманцевим

– Щодо ФОПів з 1 січня 2021 року, яких ми просимо обліковувати свої операції з використанням електронного чека. Тобто це додаток на телефоні, який ви можете скачати з сайту податкової служби. Перша група платників єдиного податку взагалі не зобов’язана обліковувати якимось чином свої операції. Ті, хто працюють на ринках, ті хто надають побутові послуги населенню – вони не зобов’язані вести облік операцій з використанням чи електронного чека, чи реєстратора розрахункових операцій.

Про віллу дружини Авакова

– Дружина Арсена Авакова, яка здає розкішну віллу в Італії як туристичний об’єкт в оренду, має платити за це податки в Україні. Водночас вона це повинна зробити сама у своїй щорічній декларації.



Розкішна вілла Авакова в Італії

– Бо якщо ми з вами отримуємо дохід іноземний, то ми зобов’язані лише в силу цього подавати щорічну декларацію. Тому нехай біжить подає декларацію.

Про деофшоризацію економіки

– Ми запропонували таку норму до якої, якщо ваша компанія отримала прибуток за кордоном, то ви повинні з цього прибутку тут (в Україні, – 24 канал) сплатити 18% податкового доходу фінансових осіб.

– Є шалений супротив щодо цієї ідеї. Ви бачите, як оцінюють наші ініціативи і як їх критикують, і це стосується не лише деофшоризації, але й інших ініціатив наших щодо справедливості оподаткування великого бізнесу. Ці компанії стверджують в тому, що ми йдемо правильним шляхом і фракцію нашу переконують в тому, що ми робимо правильні речі для України. Хоча вони є дійсно не популярними і нас за це "мочать", як у вас кажуть серед журналістів.

Про загальне декларування доходів

– В нашій концепції – це посімейне декларування, коли ви можете задекларувати всю свою сім’ю в одній декларації, свій сукупний оподаткований дохід і свої так звані "вирахування", які йдуть на ваших утриманців або, наприклад, на дітей, всі пільги, які ви маєте на сім’ю загалом. У такий спосіб ви зменшуєте рівень свого оподаткування.

Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз. Ви знаєте, скільки ви податків сплатили за минулий місяць? Це складно порахувати. Люди не відчувають ту суму, яку вони сплачують державі і це дуже погано.

– Якби українці заповнювали декларацію і використовували всі ті можливості, які навіть зараз дає закон, то розуміли б, що платять менше і це насправді дуже великі кошти, які вони можуть зекономити.

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– Цей процес перетворювався з неприємного в приємний, бо оформлюючи декларацію, економите на грошах, які сплачуєте державі. На цьому можна заробити гроші безперечно.

Як це працюватиме?

Контролюючий орган має надати громадянину проєкт декларації в електронній формі. Якщо він зі всім згідний, то підтверджує цей документ. Якщо не згідний, бо є, наприклад, додаткові доходи, права на пільги, то потрібно їх там вказати, тоді зменшується оподаткована сума. Після цього громадянину показує суму, яку держава має повернути, і якщо все вірно – він підтверджує свою декларацію.

Що отримує від цього держава?

Нардеп сказав, що від самого загального декларування держава не отримує нічого.

"Держава навіть може отримає менше податків, але ми маємо виходити не з цього. Держава має забезпечити справедливість оподаткування, а це тоді коли ми сплачуємо з вами податок не з доходу, а чистого доходу, тобто з різниці між вашими витратами і доходами. Чистий дохід досягається збільшенням різноманітних вирахувань", – додав Гетманцев.

Більше – дивіться у програмі.