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      Податкова реформа від "Слуги народу" може розвалити Україну, – Федорін

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      Володимир Федорін
      Володимир Федорін

      Депутатів партії "Слуга народу" і "Голос" залучають до розвалу держави у сфері економічної політики, користуючись їх "запалом і невинуватістю".

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорін. На його думку, розвал держави – це превалювання відомчих інтересів над загальнодержавними.

      Він зазначив, що прискорення темпів економічного зростання до 7%, як говориться у програмі партії "Слуга народу", неможливо домогтися без зниження ефективного податкового тягаря, що становить в Україні 37% ВВП, що є позамежним для країни на такому невисокому рівні економічного та інституційного розвитку.

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      Федорін нагадав депутатам, що їх обрали для того, щоб вони знизили податки, тим самим змусивши економіку працювати, але тим часом у парламенті відбуваються протилежні речі.

      "Виявилося, все дуже примітивно. Фіскальна служба на чолі з "реформатором" Сергієм Верлановим скомпонована, а юридична фірма глави податкового комітету Ради Данила Гетманцева швиденько оформила "все, що ми хотіли отримати, але при Порошенко боялися вносити". Підключили пару язикатих депутаток – мовляв, нічого поганого малому бізнесу не буде – і оп! Ще раз, податкову реформу, яку країні обіцяли в наступному році, очманілі від можливостей, що відкриваються "реформатори" вирішили протягнути під шумок – прямо зараз. І сенс цієї реформи – протилежний правильному", – зазначив Федорін.

      Він звернувся до депутатів з проханням, щоб вони вимагали податкову реформу і очищення влади – як виконавчої, так і законодавчої.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки Слуга народу ВВП
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